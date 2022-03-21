Kuş gribi nedeniyle İngiltere'de gezen tavuk yumurtası satılmayacak - Son Dakika
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BBC

Kuş gribi nedeniyle İngiltere'de gezen tavuk yumurtası satılmayacak

21.03.2022 15:46
Kuş gribi nedeniyle İngiltere'de gezen tavuk yumurtası satılmayacak

Avrupa'da geçtiğimiz aylarda yaşanan kuş gribi salgınının ardından İngiltere'de bu haftadan itibaren gezen tavuk yumurtası satın alınamayacak.

Avrupa'da geçtiğimiz aylarda yaşanan kuş gribi salgınının ardından İngiltere'de bu haftadan itibaren gezen tavuk yumurtası satın alınamayacak.

Dışarı çıkarılamadığı için serbestçe gezemeyen, 16 haftadan fazla süre iç mekanda tutulan tavukların yumurtaları "ahır yumurtası" olarak etiketlenecek.

İngiltere'de şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgını yaşanıyor ve virüsün yayılmaması için önlemler alınıyor.

Ülkede üretilen tüm yumurtaların yaklaşık yüzde 55'i gündüzleri açık havadaki meralarda dolaşan "serbest gezen tavuklardan" geliyordu.

Alışveriş yapanları değişiklik hakkında bilgilendirmek için bugünden itibaren süpermarketlerde halk uyarılacak. "Gezen tavuk" etiketi ancak tavuklar tekrar dışarı çıkarılabildiği zaman kullanılacak.

İngiltere Ulusal Çiftçiler Birliği'nden (NFU) Aimee Mahony, "TÜm kanatlı hayvan sahipleri çok zor bir dönemden geçiyor. Önlemler hayati önem taşıyor" dedi.

İngiltere'de H5N1 türü kuş gribi vakaları Kasım 2021'de artmaya başlamıştı. Oldukça bulaşıcı olan ve kümes hayvanlarını yok edebilen kuş gribi virüsü ilk olarak Kuzey Yorkshire'da görülmüştü.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre insanlar için son derece düşük bir risk teşkil eden bu grip türü, dünyada birkaç kişiye bulaştı ve ölümlere yol açtı.

Salgın sonucu İngiltere'de evcil hayvanı olan ya da bahçesinde yetiştirenler de dahil tüm kuş bakıcılarına, kanatlı hayvanlarını içeride tutma zorunluluğu getirildi.

Kısıtlamalarla birlikte, yumurta yetiştiricilerine gezen tavuk statülerini korumak için 16 haftalık bir zaman verilmişti ancak bugün bu süre sona erdi. Dolayısıyla artık marketlerde yalnızca çiftlik yumurtası bulunacak.

Ancak İngiliz Perakende Konsorsiyumu, dükkanların ve süpermarketlerin "İngiliz çiftçileri desteklemeye devam edeceğini" açıkladı.

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Son Dakika Sağlık Kuş gribi nedeniyle İngiltere'de gezen tavuk yumurtası satılmayacak - Son Dakika

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