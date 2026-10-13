Kütahya Çavdarhisar\'da Devlet Hastanesi 5 acil hekimiyle törenle açıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi, Vali Musa Işın ve il protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edilen hastane; 5 acil hekimi, 4 aile hekimi, 1 dahiliye uzmanı ve 1 diş hekimiyle hizmet verecek. Hastanede acil servis, aile hekimliği ve 112 hizmetleri entegre şekilde sunulurken, toplam 10 yatak bulunuyor.

"İnsan sağlığı her şeyin üzerinde"

Açılış töreninde konuşan Vali Musa Işın, Kütahya merkez ve ilçelerinde sağlık yatırımlarının devam ettiğini belirterek modern sağlık tesisleriyle vatandaşların hizmetlere erişiminin güçlendirildiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğine dikkat çeken Işın, geçmişte yaşanan sağlık hizmetlerine erişim güçlüklerinin yerini modern hastanelere ve gelişmiş tedavi imkanlarına bıraktığını ifade etti. Sağlık hizmetlerinin büyük emek ve kaynak gerektirdiğini vurgulayan Işın, devlet tarafından vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sunulan hizmetlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Vali Işın, insan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu ve yatırımların vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüldüğünü kaydetti.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin çalışmalarına da değinen Vali Işın, üniversitenin kullanacağı 500 yataklı hastane projesinde sürecin ilerlediğini belirtti. Işın, projenin temelinin önümüzdeki yıl atılmasını ümit ettiklerini ifade etti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Vali Musa Işın, yeni hastanenin Çavdarhisar'a hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hastanenin açılışı gerçekleştirildi. Vali Işın ve beraberindeki il protokolü, hastaneyi dolaşarak incelemelerde bulundu. Açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.