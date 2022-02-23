Kütahya'da kalp ritim bozuklukları ablasyon işlemi ile tedavi ediliyor - Son Dakika
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Kütahya'da kalp ritim bozuklukları ablasyon işlemi ile tedavi ediliyor

23.02.2022 13:58
Kütahya'da kalp ritim bozuklukları ablasyon işlemi ile tedavi ediliyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ritim bozukluklarının ablasyon (yakma) işlemi ile tedavi edildiği bildirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ritim bozukluklarının ablasyon (yakma) işlemi ile tedavi edildiği bildirildi.

Hastanede görev yapan kardiyoloji uzmanları Doç. Dr. Taner Şen ve Doç. Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu tarafından uygulanan yöntemle kalp ritim bozukluğunun kaynaklandığı dokular ortadan kaldırılarak hastaların sağlığına kavuşması sağlanıyor.

Doç. Dr. Şen, yaptığı açıklamada, kalpteki ritim bozukluklarının en sık görülen şeklinin ileti sisteminde ikili yol veya ilave yolların görüldüğü durumlar olduğunu belirtti.

Kalp ritim bozukluklarının toplumda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olduğunu aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın kardiyoloji polikliniğine başvurduğu zaman sorumlu olan ritim bozukluğu tanısı koyup, muhtemel ritim bozukluğu tipini tespit edip uygun hastalarda bu ritim bozukluğunu ortadan kaldırabilecek elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon (yakma) işlemini planlıyoruz. EPS işlemini anjiyografi gibi kasıktan girerek ancak anjiyografiden farklı olarak toplardamarda girerek yapıyoruz. Kalbe çeşitli kataterler göndererek kalp içerisinde belirli noktalardan uyarılar ile hastanın yaşadığı ritim bozukluğunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ortaya çıkardıktan sonra çeşitli uyarı manevraları ile ritim bozukluğunun tipini tespit etmeye çalışıyoruz. Tespit ettikten sonra eğer uygun ise radyofrekans ile ritim bozukluğuna yol açan yolları veya noktaları ablasyon yaparak (yakarak) ortadan kaldırıyoruz."

Ablasyon yapılan hastaların 24 saat takibinden sonra kısa sürede taburcu edilebildiklerini bildiren Doç. Dr. Astarcıoğlu ise ritim bozukluğu olan 7 hastaya ablasyon işlemini gerçekleştirdiklerini ve yüzde 95-96 başarı sağladıklarını ifade etti.

Hastane Başhekimi Sertaş Erarslan da bu ve benzer hayati önem işlemlerin Kütahya'da yapılmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, Şen ve Astarcıoğlu ile ekibini tebrik etti.

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Evliya Çelebi, Araştırma, Kütahya, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kütahya'da kalp ritim bozuklukları ablasyon işlemi ile tedavi ediliyor - Son Dakika


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