Kütahya'da Obeziteyle Mücadelede Başarı - Son Dakika
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Kütahya'da Obeziteyle Mücadelede Başarı

10.06.2026 12:56
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Kütahya'da 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasıyla 8.844 kg kayıp sağlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından obezite ile mücadele ve toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Kütahya'da önemli sonuçlar elde edildi. Kampanya sürecinde takip edilen vatandaşlar, toplamda 8 bin 844 kilogramın üzerinde kilo verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu öncülüğünde ülke genelinde yürütülen kampanya kapsamında milyonlarca vatandaşın boy ve kilo ölçümü yapılarak ideal kilo hedefleri belirlendi. Kütahya'da da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çalışma kapsamında, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve aile hekimliklerinde gerçekleştirilen ölçümlerin ardından Vücut Kitle İndeksi (VKİ) risk sınırında veya üzerinde bulunan kişiler uzman desteğine yönlendirildi.

Kütahya'daki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan diyetisyenler, psikologlar ve hekimler tarafından birebir takip edilen vatandaşlar için kişiye özel beslenme programları hazırlandı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yalnızca 2025 yılı içerisinde 6 bin 763 kişiye profesyonel beslenme ve diyet danışmanlığı hizmeti sunuldu. Bu çalışmalar sonucunda danışanların toplamda 5 bin kilogramın üzerinde kilo verdiği belirtildi.

Kampanyanın başlangıcından bu yana uzman diyetisyenlerin rehberliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında takip edilen 10 binden fazla vatandaş, toplamda 8 bin 844 kilogramdan fazla kilo kaybederek daha sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım attı.

Öte yandan, Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurarak kendilerine özel hazırlanan programlara düzenli şekilde devam eden aktif danışan sayısının ise 17 bin 460'a ulaştığı bildirildi.

Kampanya kapsamında fazla kilolu veya obezite sınırında olduğu belirlenen vatandaşlara ücretsiz beslenme, fiziksel aktivite ve psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor. Bu hizmetlerden Kütahya merkez ile Tavşanlı, Simav ve Gediz'de bulunan Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla yararlanılabiliyor.

Müdürlük yetkililer, ideal kilosunu öğrenmek ve sağlıklı yaşam konusunda uzman desteği almak isteyen vatandaşları en yakın Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurmaya davet etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kütahya'da Obeziteyle Mücadelede Başarı - Son Dakika

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