Kütahya Hisarcık\'ta Devlet Hastanesinde emzirme ve normal doğum için stant açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Emzirme ve Normal Doğum Haftası kapsamında anne ve bebek sağlığına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Hisarcık Devlet Hastanesinde bilgilendirme standı kuruldu.

Etkinlikte vatandaşlara anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, emzirmenin anne ve bebek sağlığına katkıları, gebelikte doğuma hazırlık ve normal doğumun önemi hakkında bilgiler verildi.

Sağlık personelleri tarafından yapılan bilgilendirmelerde, bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmesinin önemi vurgulanırken, doğru emzirme uygulamalarının anne-bebek bağını güçlendirdiği ve bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

Standı ziyaret eden anne adayları ve ailelerin soruları da sağlık personelleri tarafından yanıtlanarak gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin danışmanlık hizmeti sunuldu.

Etkinlikle anne ve bebek sağlığının korunması, emzirmenin desteklenmesi ve normal doğum konusunda toplumda farkındalığın artırılması hedeflendi.