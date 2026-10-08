Kütahya Hisarcık'ta Devlet Hastanesinde emzirme ve normal doğum için stant açıldı - Son Dakika
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Kütahya Hisarcık'ta Devlet Hastanesinde emzirme ve normal doğum için stant açıldı

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Kütahya Hisarcık\'ta Devlet Hastanesinde emzirme ve normal doğum için stant açıldı
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Kütahya Hisarcık'ta Emzirme ve Normal Doğum Haftası kapsamında Hisarcık Devlet Hastanesinde bilgilendirme standı kuruldu. Sağlık personeli, ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmeyi ve normal doğumun önemini anlatarak ailelere danışmanlık verdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Emzirme ve Normal Doğum Haftası kapsamında anne ve bebek sağlığına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Hisarcık Devlet Hastanesinde bilgilendirme standı kuruldu.

Etkinlikte vatandaşlara anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, emzirmenin anne ve bebek sağlığına katkıları, gebelikte doğuma hazırlık ve normal doğumun önemi hakkında bilgiler verildi.

Sağlık personelleri tarafından yapılan bilgilendirmelerde, bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmesinin önemi vurgulanırken, doğru emzirme uygulamalarının anne-bebek bağını güçlendirdiği ve bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

Standı ziyaret eden anne adayları ve ailelerin soruları da sağlık personelleri tarafından yanıtlanarak gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin danışmanlık hizmeti sunuldu.

Etkinlikle anne ve bebek sağlığının korunması, emzirmenin desteklenmesi ve normal doğum konusunda toplumda farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
Normal DoğumHisarcıkKütahyaSağlıkYaşamSon Dakika

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