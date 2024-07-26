Sağlık

Liposuction hakkında doğru bilinen yanlışlar

Estetik uzmanı açıkladı: "Liposuction kilo verme aracı değil"

SAMSUN - Liposuction (yağ aldırma) işlemi hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahseden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, "Liposuction, kesinlikle kilo verme işlemi değildir" dedi.

Birçok kişi zayıflamak ümidiyle estetik cerrahlara liposuction işlemi yaptırmak için başvuruyor. Bu konuda doğru bilinen yanlışlardan bahseden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık açıklamalarda bulundu. Opr. Dr. Emre Kıymık, "Öncelikle halk arasından liposuction kilo verme aracı olarak düşünülür. Liposuctionın böyle bir olayı yoktur. Liposuctionın işe yaradığı nokta vücuttaki bölgesel yağlanma artışına bağlı olarak kontürlerde bozulmaları düzeltmeye yarayan bir işlemdir. Kesinlikle kilo verme işlemi olarak düşünülecek bir işlem değildir. Örneğin bir kişinin vücut kitle endeksi normal sınırlarda ancak bölgesel olarak karın veya göbek çevresinde gitmeyen dirençli yağları var. Bu hasta liposuction işlemi için uygun bir hasta iken vücut kitle endeksi statüsünde obez olan yüksek kilodaki hastadaki tüm vücudu kaplayan yağ almak liposuction için uygun bir hasta değildir. Bu hastaya öncelikle diyet ve spor önermeliyiz. Daha sonra vücut şekillendirme işlemleri ile uygun hale getirerek daha sonraki süreçte yapmalıyız" diye konuştu.

Liposuctionın yapabileceği yerler

Dr. Emre Kıymık, liposuctionın yapabileceği yerler hakkında şunları söyledi:

"Liposuction özellikle yukardan aşağıya doğru gidecek olursak, gıdı bölgesi, kol, göğüs bölgesi (hem erkek hem kadın için), karın, göbek, yanlar, sırt, bel, bacak gibi kafan aşağıya neredeyse tüm alanlara uygulanabilecek işlemdir. Sıklıkla bu işlemleri gerçekleştiriyoruz.