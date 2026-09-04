Malatya Darende\'de kalp krizi geçiren 48 yaşındaki hasta hava ambulansıyla sevk edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren bir kişi, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, kalp krizi geçiren 48 yaşındaki hasta, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.

Hasta, hava ambulansıyla Malatya'daki sağlık kuruluşuna nakledildi.