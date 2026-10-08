Manisa'da pembe kurdeleli yürüyüşte meme kanserinde erken teşhis vurgulandı - Son Dakika
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Manisa'da pembe kurdeleli yürüyüşte meme kanserinde erken teşhis vurgulandı

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Manisa\'da pembe kurdeleli yürüyüşte meme kanserinde erken teşhis vurgulandı
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Manisa'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında pembe kurdeleli yürüyüş düzenlendi. Valilik önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren yürüyüşte erken teşhisin önemi vurgulandı, vatandaşlara düzenli tarama ve sağlık kontrolleri çağrısı yapıldı.

Manisa'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen pembe kurdeleli yürüyüşte, erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Sağlık yöneticileri ve katılımcılar, vatandaşlara düzenli tarama ve sağlık kontrollerini ihmal etmeme çağrısında bulundu.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Manisa Valiliği önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Etkinliğe Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Metin Gümüş, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Atman, Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Ülke r Kabadağ, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün ve Kızılay Şehzadeler Şube Başkanı Dilek Samanlı katıldı.

Yürüyüşte meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekilirken, vatandaşların düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları ve kanser tarama programlarından yararlanmalarının önemi vurgulandı.

"Erken tanı büyük önem taşıyor"

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, ekim ayı boyunca halk sağlığına yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.

Kanserle mücadelede erken tanının büyük önem taşıdığını belirten Zeren, gerçekleştirilen yürüyüşün de toplumda erken teşhis ve düzenli sağlık taramaları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıkmadan önce koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmasının önemine değinen Zeren, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bu alanda önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde diyetisyen, psikolog, üreme sağlığı danışmanlığı, kanser taramaları, sigara bırakma polikliniği ve sosyal gelişim uzmanlığı gibi farklı alanlarda hizmet sunulduğunu belirten Zeren, vatandaşları bu hizmetlerden yararlanmaya davet etti.

Zeren, vatandaşların aile hekimlerinin yönlendirmesiyle Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurabileceği gibi doğrudan müracaat ederek de hizmet alabileceklerini ve merkezlerden randevu alınabildiğini söyledi.

Erken teşhis ve düzenli sağlık kontrollerinin hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Zeren, vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
Meme KanseriDemokrasi15 TemmuzEtkinlikManisaGüncelSağlıkSon Dakika

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