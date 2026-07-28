Manisa Hastanesi'nde Yeni Perinatoloji Uzmanı - Son Dakika
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Manisa Hastanesi'nde Yeni Perinatoloji Uzmanı

Manisa Hastanesi\'nde Yeni Perinatoloji Uzmanı
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Dr. Coşkun Ümit, yüksek riskli gebelik hizmetlerini Manisa'da güçlendiriyor.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, sağlık kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Perinatoloji Uzmanı Dr. Coşkun Ümit'in göreve başlamasıyla yüksek riskli gebeliklerin takibi ve ileri tanı hizmetleri artık kentte daha kapsamlı şekilde sunulacak.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, uzman hekim kadrosuna yaptığı yeni takviyeyle sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum branşının üst ihtisas alanı olan Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelikler) Uzmanı Dr. Coşkun Ümit, hastanede hasta kabulüne başladı.

Yüksek riskli gebeliklerin takibi, detaylı ultrasonografik incelemeler ve anne karnındaki bebeğin sağlığına yönelik ileri tanı yöntemleri konusunda uzmanlaşan Dr. Coşkun Ümit'in göreve başlamasıyla birlikte, hastanenin anne ve bebek sağlığı alanındaki hizmet kapasitesi artırıldı.

Perinatoloji Polikliniği'nde gebelik öncesi ve gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek kronik hastalıklar, çoğul gebelikler, bebeğin gelişim gerilikleri ve invaziv teşhisler işlemler konusunda hizmet verilecek.

Yeni poliklinik sayesinde Manisalı anne adayları, yüksek riskli gebelik takipleri için farklı merkezlere sevk edilmeden kentte kapsamlı değerlendirme, tanı ve tedavi imkanına ulaşabilecek.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya devam ettiklerini belirterek, Dr. Coşkun Ümit'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Manisa Hastanesi'nde Yeni Perinatoloji Uzmanı - Son Dakika

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