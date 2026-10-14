Mardin Artuklu'da dental tomografi cihazı hizmete girdi, şehir dışına sevk son buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin Artuklu'da dental tomografi cihazı hizmete girdi, şehir dışına sevk son buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Artuklu\'da dental tomografi cihazı hizmete girdi, şehir dışına sevk son buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Artuklu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dental tomografi cihazı hizmete alındı. Kentteki kamu ağız ve diş sağlığı merkezleri arasında ilk kez Artuklu'da hizmete giren cihaz, 3 boyutlu görüntüleme sayesinde Mardin halkının tomografi için şehir dışına çıkmasını önleyecek.

Mardin Artuklu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dental tomografi cihazı hizmete alındı.

Kentteki kamu ağız ve diş sağlığı merkezleri arasında ilk kez hizmete sunulan cihaz sayesinde, 3 boyutlu görüntüleme teknolojisiyle diş ve çene hastalıklarının tanı ve tedavisinde kolaylık sağlanması hedefleniyor. Mardin Artuklu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Muhammet Nurullah Turğut, yaptığı açıklamada, dental tomografi cihazının kentteki 4 ağız ve diş sağlığı merkezi arasında ilk defa Artuklu'da hizmete girdiğini söyledi. Cihazın tanı ve teşhiste daha kesin sonuçlar sunacağını belirten Turğut, şöyle konuştu:

"Dental tomografi cihazı bize ileri görüntüleme teknolojisi sayesinde özellikle cerrahi uygulamalarda, dental implant uygulamalarında gerekse ileri diş hekimliği uygulamalarında tanı ve teşhiste daha ayrıntılı ve daha kesin sonuçlar sunarak vatandaşlarımızın tedavilerinde daha kaliteli ve daha sağlıklı bir hizmet almalarını sağlayacaktır. Bazı vakalarda özellikle dokuların tam olarak yeri tespit edilmediği iki boyutlu filmlerle teşhis koymaya çalışıyorduk. Bu da bazı vakalarda bize zorluk çıkarıyordu. Örneğin bir 20 yaş dişinin çene sinirine çok yakın olup olmadığını tam olarak göremediğimiz vakalarda ya sorumluluğu hastanın üzerine vermek zorunda kalıyorduk ya da Diyarbakır'a sevk etmek zorunda kalıyorduk. Artık Mardin halkı sadece tomografi çektirmek için şehir dışına çıkmak zorunda kalmayacak."

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Fatoş Can ise cihazın Mardin halkı açısından nitelikli ve çağdaş sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Dental tomografinin çene kemikleri ve dişlerin 3 boyutlu incelenmesine imkan tanıyan en önemli yöntemlerden biri olduğunu dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Çene kemiklerinde çeşitli hastalıkların, kist, tümör şüphesi olan lezyonların, gömülü dişlerin çevre anatomik yapılarla olan ilişkisinin incelenmesinde, diş ve çene kemiklerinin bölgesel travmalarda, fraktür hatlarının izlenmesinde, özellikle implant planlanmasında bölgenin kemik yüksekliğinin, genişliğinin, sinüs, mandibular kanal gibi önemli anatomik yapılarla olan ilişkilerinin değerlendirilmesinde, karmaşık kök kanal yapılarının anatomisinin incelenmesi gibi birçok endikasyonla dental tomografi cihazımız kullanılmaktadır. Doğru endikasyon konularak bu teknoloji hastalarımızın daha doğru tanı ve tedavi süreçlerini geliştirerek ayrıca hastalarımızın güvenliğine katkı sağlanmış olacaktır."

Kaynak: İHA
Diş SağlığıTeknolojiArtukluMardinGüncelSağlıkKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:47
İsmail Kartal kararını verdi İşte Aston Villa’yı yıkacak muhtemel 11
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
16:39
İstanbul’a üç kurumdan peş peşe uyarı Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın
16:35
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
16:31
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akıl almaz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 17:12:24. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin Artuklu'da dental tomografi cihazı hizmete girdi, şehir dışına sevk son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei