Mardin\'de 2 Yaşındaki Ömer Asaf D.\'nin 4. Kattan Düşme İddiası

Sağlık

MARDİN'de, 3 gün önce ailesinin 4'üncü kattan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü Ömer Asaf D. (2), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, 1 Şubat'ta Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Ömer Asaf D., ailesi tarafından 4'üncü kattan düştüğü iddiasıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ömer Asaf D., buradaki müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer Asaf D., bugün tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.