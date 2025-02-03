Olay, 1 Şubat'ta Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Ömer Asaf D., ailesi tarafından 4'üncü kattan düştüğü iddiasıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ömer Asaf D., buradaki müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer Asaf D., bugün tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Son Dakika › Sağlık › Mardin'de 2 Yaşındaki Ömer Asaf D.'nin 4. Kattan Düşme İddiası - Son Dakika
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