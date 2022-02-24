Mardin'de 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyete girdi - Son Dakika
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Mardin'de 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyete girdi

24.02.2022 13:53

Mardin'de 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyete girdiMARDİN Mardin Artuklu ilçesinde 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyete girdi.

Mardin'de 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyete girdi

MARDİN Mardin Artuklu ilçesinde 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyete girdi.

Yeni açılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz ve AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış tarafından ziyaret edildi. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin bu hafta başı itibariyle hizmete açıldığını bildiren İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, Mardin'de 30 ünitelik Ağız Diş sağlığı Merkezini bu hafta başı itibariyle hizmete açtıklarını belirtti.

Kapalı alanı 7200 metrekare, toplam 910 bine yakın da açık alanla beraber 30 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezleri olduğunu ifade eden Yavuz, "İçerisinde 2 tane ameliyathanenin, protez laboratuvarlarının, sterilizasyon alanlarının, görüntüleme merkezlerinin olduğu merkezimizde Mardin'de yaşayan vatandaşlarımıza daha kaliteli ve nitelikli bir sağlık hizmetini sunmuş olacağız. Emeği geçen başta cumhurbaşkanımıza, bakanlık yetkililerimize, ildeki hükümetimizin temsilcilerine teşekkür ediyorum. Sağlıkta şiddetin olmadığı vatandaşlarımıza kaliteli hizmetlerin son olacağı bir yer olmasını diliyorum" dedi.

"Nusaybin ve Midyat ilçelerinde de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılıyor"

Halihazırda Nusaybin'de ve Midyat'ta ağız diş sağlığı merkezlerinin inşaatları devam etmekte olduğunu kaydeden Yavuz, "Nusaybin'de 30 ünitelik, Midyat'ta 20 ünitelik ağız diş sağlığı merkezlerimizin de yapımını 1 yıllık süre içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız inşallah" diye konuştu.

Mardin'de 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyete girdi
Mardin'de 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyete girdi
Mardin'de 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyete girdi

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Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Hisarcık, Artuklu, Mardin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mardin'de 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyete girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi faaliyete girdi - Son Dakika
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