 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de yılın ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Mardin'de 2024 yılının ilk bebeği Muhammed Hüseyin, 00:09'da doğdu. Anne ve baba büyük mutluluk yaşarken, bebeğin sağlık durumu da iyi olduğu belirtildi.

Mardin\'de yılın ilk bebeği dünyaya geldi
01.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:27
Abone Ol

Mardin'de yılın ilk bebeği dünyaya geldi

MARDİN - Mardin'de 2024 yılının ilk bebeği 00: 09'da Muhammed Hüseyin dünyaya geldi.

Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde 00.09'da normal doğumla 3 kilo 80 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren anne Havva Çalka, yılın ilk dakikalarında bebeği Muhammed Hüseyin'i dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

5'ci çocuğunu kucağına alan Havva Çalka şöyle konuştu:

"4 kız 1 erkek evladım var. Söyleyecek söz bulamıyorum. İsmini Muhammed Hüseyin koyduk. Çok mutluyum" dedi.

Baba İbrahim Çalka, mutluluğunu ifade ederek, "4 kız çocuktan sonra ilk erkek çocuğum oldu. Kız erkek bizim için fark etmiyor. Sağlıklı olması bizim için yeterli" diye konuştu.

Doğumu gerçekleştiren Kızıltepe Devlet Hastanesi Şef Doktoru Hacı Eraslan, "Bugün Kızıltepe Devlet Hastanesinde 2024 yılının ilk bebeği 00: 09'da dünyaya geldi . İsmini Muhammed Hüseyin koydular. 3 kilo 80 gramlık bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Allah analı babalı büyütsün. Uzun ömürler versin. Sağlık durumu gayet iyi, emmesi, hareketleri. Çok sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi" şeklinde ifade etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Muhammed Hüseyin, Kızıltepe, Mardin, Baba, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mardin'de yılın ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:12:56. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de yılın ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement