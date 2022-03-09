Medical Park Elazığ Hastanesi kadınları unutmadı - Son Dakika
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Medical Park Elazığ Hastanesi kadınları unutmadı

09.03.2022 02:05

Medical Park Elazığ Hastanesi kadınları unutmadıELAZIĞ Medical Park Elazığ Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Deneğinde çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak kendilerine çiçek verdi.

Medical Park Elazığ Hastanesi kadınları unutmadı

ELAZIĞ Medical Park Elazığ Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Deneğinde çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak kendilerine çiçek verdi.

Medical Park Elazığ Hastanesi, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki kurumlara bir dizi ziyarette bulundu. Bu kapsamda önce Halk Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulunan Medical Park Elazığ Hastanesi yöneticileri, daha sonra sırasıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan kadın polisleri ve Kadın ve Demokrasi Derneğinde çalışan kadınlarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayıp çiçek takdim etti.

Ziyaretlerden dolayı Medical Park Elazığ Hastanesi yetkililerine teşekkür eden Halk Eğitim Müdürü Kenan Tabar, "Medical Park Elazığ Hastanesi yetkilileri kurumumuzu ziyaret etti. Ben öncelikle Medical Park Hastanelerine ve bu vesileyle kurumumuzu ziyaret eden hanımefendilere teşekkür ediyorum. Onların da 8 Mart Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak açtığımız kurslara yoğun olarak kadınlarımız katılıyor. Kursiyerlerimizin yüzde 74'ü kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımıza meslek kazandırmak, boş zamanlarını değerlendirmek ve ailelerine katkı sağlamak için kurslarımızı planlamaktayız. Ben de bu vesileyle Medical Park Elazığ Hastanesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığını belirten Kadın ve Demokrasi Deneği Elazığ temsilcisi Sevim Yeniçeri de "Medikal Park Elazığ Hastanesi yetkililiklerini ağırladık. 8 Mart Kadınlar Günü programı dolayısıyla yaptıkları bu çalışmadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ben de tüm kadınların 8 Mart Kadın Günü'nü kutluyorum. Her zaman onların yanlarındayız, destekleyicileriyiz" diye konuştu.

Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Suna Önder ise 8 Mart Kadınlar Gününü kutlayarak, "Kadınlar hayatımızın her alanında, her yerde bizler için önemlidir. Medical Park Elazığ Hastanesi personelinin yüzde 51'i kadın çalışanlardan oluşuyor. Biz de bunun haklı gururunu yaşıyor, tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Medical Park Elazığ Hastanesi kadınları unutmadı
Medical Park Elazığ Hastanesi kadınları unutmadı
Medical Park Elazığ Hastanesi kadınları unutmadı

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Halk Eğitim Merkezi, Kadınlar Günü, Elazığ, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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