Meme Kanserini Yenen Onkologun Hikayesi

İstanbul'da onkoloji bölümünde çalışan, yıllarca çok sayıda kanser hastasına yardımcı olan 48 yaşındaki kadın, yakalandığı meme kanserini hastanesindeki başarılı tedaviyle yendi. Kadın hasta, "Sol göğsümde elime bir kitle geldi. Öğrendiğimde çok üzüldüm, erken teşhis, erken evre çok önemli, yaşamak güzel" derken hastasına ilişkin konuşan Prof. Dr. Mutlu Demiray, "12-13 yıldır beraberiz. Kanseri ne kadar erken yakalarsanız ne kadar erken doğru tedavi etmeye başlarsanız başarı o kadar yüksek. Yeni bir şikayetiniz olduğunda memenizde elinize bir şey geldiğinde ihmal etmeden hekime gidin" dedi.

Türkiye'de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve ölüme neden olan kanserlerden meme kanserine karşı tarama uygulamaları ve kişilerin kendini muayene etmesinin önemi her fırsatta vurgulanıyor. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde onkoloji bölümünde koordinatörlük yapan 48 yaşındaki Gülsüm Sürücü de geçtiğimiz nisan ayında sol göğsünde eline bir kitle gelmesi üzerine birlikte çalıştığı Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray'a başvurdu. Tahlilleri yapılan Sürücü'nün meme kanseri olduğu öğrenildi. Meslek hayatı boyunca çok sayıda kanser hastasıyla görüşen Sürücü, kendi tedavisine de umutla sarıldı. Kimi zaman kaşları, kirpikleri dökülse de yaşama sevincinden hiçbir şey eksilmediğini söyleyen Sürücü'nün tedavisine hızla başlandı. Tedaviden olumlu yanıt alınırken kısa sürede ameliyatı da yapıldı. Tümörün tamamen temizlendiği ifade edilirken başarılı süreç hem Sürücü hem çalışma arkadaşları tarafından büyük sevinçle karşılandı. Tedaviyi gerçekleştiren Prof. Dr. Mutlu Demiray ise erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti. Demiray, kişilerin kendi bedenlerini kontrol etmesinin yanı sıra rutin tahlillerin de ihmal etmemesinin gerekliliğine dikkat çekti. Sürücü ise zorlu süreçte yaşadıklarını paylaştı.

"Sol göğsümde elime bir kitle geldi"

'Onkoloji bölümünde çalışıyorum, koordinatörüyüm' diyerek sözlerine başlayan Gülsüm Sürücü, "Yaklaşık 15 yıldır onkolojide çalışıyorum. 2025 Nisan ayında sol göğsümde elime bir kitle geldi, sevgili hocama başvurdum. Beni aldı, radyoloji bölümüne götürdü. Tetkikler yapıldı, neticesinde maalesef pek iyi şeyler olmadığını öğrendim. Başka bir yere sıçramamıştı sadece memede olan bir kitle söz konusuydu. Mutlu Hoca, genlerime özel bir tedavi dizayn etti. Bu tedavinin devamında da çok güzel bir cevap aldık. 2 ay kadar bir tedavi aldım, kemoterapi sürecim oldu. Ameliyatımı yaptıktan sonra da ışın tedavisi oldum. Koruyucu tedavilerime devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kirpiklerimin, kaşlarımın dökülmesini yaşadım, yaşamak güzel"

'Birdenbire böyle bir şey öğrendiğimde çok üzüldüm' diyen Sürücü, "İşi bırakmadım, çalıştım. Birkaç gün sonra gelip çalıştığım zaman daha ileri seviyedeki hastalar gördüm, eve gidip çok ağladım. Grip oldum, tedavimi olacağım ve geçecek, bitecek dedim. Şükürler olsun ki erken evre dönemindeydim. Kirpiklerimin, kaşlarımın dökülmesini yaşadım, aynaya baktığınız zaman kendinizi kötü hissediyorsunuz ama hepsi gelip geçici. Herhangi bir değişiklik olduğu zaman kontrolden geçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Erken teşhis, erken evre gerçekten çok önemli. Belirli sürelerde, yaşlarda kontrol zamanları vardır, bunları yapmak gerekiyor. Yaşamak güzel, kendimize değer vermek gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Tümörünün nasıl büyüdüğünü, davrandığını analiz ettik"

Hastalıklar üzerine detaylı süreçler yürüten bir ekip olduklarını ifade eden Prof. Dr. Mutlu Demiray, "Bilimsel bir ekibiz, 6 tane kanser genetikçimiz var. Genetiğin bilim insanlarıyla birlikte önce tümör biyolojisini çözümlüyoruz. Sonra kişiye özel kanser tedavisi yapıyoruz, bu çok özel bir iş. Gülsüm'ün tümörünün nasıl büyüdüğünü, davrandığını analiz ettik. Ona yönelik tedavi başladık. 2'nci tedaviden sonra hiç tümör kalmamıştı, hemen ameliyatını yaptırdık. Ameliyatta çıkan dokuda patolojide hiç tümör tespit edilmedi, akıllı ilaçlarla tedavisine devam ettik. Hasta olmak, bunu yaşamak başka bir şey, stresi, o anda o tedaviyi alıyor olmak gibi gibi bir sürü şeyler var. O da bu stresi iyi yönetti, işi hiç bırakmadı" şeklinde konuştu.

"Ne kadar erken yakalarsanız başarı o kadar yüksek"

Kişilerin belirtilere kulak vermesinin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demirbay sözlerine şöyle devam etti:

"Biz 12-13 yıldır beraberiz, Gülsüm'e, 'Bunda bir sıkıntı yok, hızlıca halledeceğiz' dedik, bütün ekibi tanıyor, organize ettik. Onda da ilk stres hemen geçti, küçülmeye başlayınca erken evreydi zaten evre 2'ydi. Çok daha zor durumların da altından kalkan bir ekibiz, arada tedavisini ihmal ediyor, ona kızıyorum. Şu anda iyi gidiyoruz. Öncelikle kanseri ne kadar erken yakalarsanız ne kadar erken, doğru tedavi etmeye başlarsanız başarı o kadar yüksek. Yeni teknolojiler, kişiye özel tedaviler, akıllı ilaçlarla çok daha başarılı sonuçlar oluyor. Yeni bir şikayetiniz olduğunda memenizde elinize bir şey geldiğinde, akıntı, kanamanız olduğunda, bağırsak alışkanlıklarınız değiştiğinde, öksürüğünüz başladığında bunları ihmal etmeden hekime gidin" - İSTANBUL