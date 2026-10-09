Memişoğlu, Bezmialem açılışında sağlığın bilgisini üretme çağrısı yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi akademik açılış yılı töreninde "Sağlığın bilgisini üreteceğiz, teknolojisini geliştireceğiz, sağlıkta yeni sözler söyleyeceğiz. Bu hedefte üniversitelerimize büyük görev düşüyor" dedi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesinin 2026-2027 Yılı Akademik Açılış Töreni Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gerçekleşti. Saat 09.30'da başlayan açılış törenine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldı. Bakan Kemal Memişoğlu'nu Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner karşıladı.

"Modern şehir hastanelerimiz, gelişmiş tıp teknolojilerimiz ve nitelikli insan kaynağımızla güçlü bir hizmet kapasitesine ulaştık"

Bilim ve sağlık alanında üniversitelere büyük görev düştüğünü söyleyen Bakan Memişoğlu, "Şimdi bu birikimi bilimsel üretimde daha ileriye taşıma sorumluluğumuz var. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden biriyiz. Ancak bununla yetinemeyiz. Sağlığın bilgisini üreten, teknolojisini geliştiren ve geleceğine yön veren lider ülkelerden biri de olmalıyız. Hekimlerimiz var. Bilim insanlarımız var. Şehir hastanelerimiz, laboratuvarlarımız ve araştırma merkezlerimiz var. En önemlisi, öğrenmeye ve üretmeye hevesli gençlerimiz var. Öyleyse bu gücü yeni buluşlara, yeni tedavilere ve insanlığın faydasına sunacağımız ürünlere dönüştürmeliyiz. Sağlığın bilgisini üreteceğiz, teknolojisini geliştireceğiz, sağlıkta yeni sözler söyleyeceğiz. Bu hedefte üniversitelerimize büyük görev düşüyor. Akademi, ülkemizin ihtiyaçlarına bilimle cevap üretme sorumluluğunu da taşıyor. Sahada karşılaştığımız sorunları araştırma konusu haline getirmeli, elde ettiğimiz bilgiyi uygulamaya taşımalıyız" dedi.

"Öğrencilerimiz bizden daha bilgili olacak, daha çok araştıracak, daha fazla bilim üretecek"

Yetiştirilecek öğrencilerin daha donanımlı olması gerektiğini söyleyen Memişoğlu, "Yıllarca hastanelerde çalışmış, öğrenciler yetiştirmiş bir hekim olarak söylüyorum; en kıymetli başarılarımızdan biri, bizden daha iyisini yapabilen insanlar yetiştirmektir. Öğrencilerimiz bizden daha bilgili olacak. Daha çok araştıracak. Daha fazla bilim üretecek. Tabiri caizse, 'boynuz kulağı geçecek.' Bizim çözemediğimiz sorunlara çözüm bulacak. Bizim görevimiz de bunun önünü açmaktır. Gencimizin sorusunu önemsemek, merakını beslemek, fikrini geliştirmesine yardımcı olmaktır. Onu araştırmaya dahil etmek, sorumluluk vermek ve ilk adımında yanında durmaktır. Bakanlık olarak çalışanı, araştıranı ve üreteni desteklemeye devam edeceğiz. Bilim insanlarımızın emeğinin karşılık bulması, fikirlerinin gelişmesi için gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"'Sağlık alanında yeni bir fikrim var' diyorsanız, gelin birlikte çalışalım"

Sağlık alanında yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Bakan Kemal Memişoğlu, sağlık teknolojisi hakkında fikri olan girişimcilere seslendi.

Türkiye'nin sağlık alanında çıta yükselttiğini söyleyen Memişoğlu, "'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık sistemi için çalışıyoruz. 'Üreten Sağlık' anlayışımızla üniversitelerimizi, sağlık çalışanlarımızı, mühendislerimizi ve sanayicilerimizi ortak bir hedefte buluşturuyoruz. Yerli solunum cihazlarımızdan kalp-akciğer makinemize, tanı teknolojilerinden ilaç ve aşı çalışmalarımıza kadar attığımız her adımda bilim insanlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın emeği var. Bu çalışmaların çoğu, bir ihtiyacın fark edilmesiyle başlıyor. Bir hekim, hastasının tedavisini kolaylaştıracak bir çözüm arıyor. Bir araştırmacı o soruyu laboratuvara taşıyor. Bir mühendis bilgiyi cihaz tasarımına dönüştürüyor. İşte biz bu birlikteliği büyütmek istiyoruz. Bakanlığımızın öncülüğünde TÜSEB aracılığıyla araştırmayı destekliyor, fikrin ürüne dönüşmesi için birlikte çalışma imkanlarını geliştiriyoruz. Buradan hocalarımıza ve gençlerimize sesleniyorum: 'Sağlık alanında yeni bir fikrim var' diyorsanız, gelin birlikte çalışalım. Üreten Sağlık Portalı üzerinden fikirlerinizi bizlerle paylaşın. Bir fikrin olgunlaşması zaman ister. Emek ister. Bazen yeniden denemeyi gerektirir. İlk güçlükte vazgeçmeyin. Bilimsel dürüstlükten ve çalışma disiplininden ayrılmadan yolunuza devam edin" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu'na Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya tarafından hediye takdimi gerçekleşti.