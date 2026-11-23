Esenyurt'ta bir şahıs, ekmek almaya giden 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve kayıplara karışan şüpheli kısa sürede yakalandı. Küçük çocuğun psikolojisinin bozulduğu ve kimseyle konuşmadığı öğrenilirken, yaşananlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. Şahıs, evden ekmek almaya giden 2 kız çocuğu takip etmeye başladı. Abla kardeşini apartman girişinde bırakarak çöp atmaya giderken, adam ise takip ettiği çocuğun yanına geldi. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan şahıs ise 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs elleri cebinde olay yerinden uzaklaşırken, aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Yaşanan cinsel taciz sonrasında 5 yaşındaki çocuğun psikolojisi bozulduğu ve aile bireyleri dahil insanlarla konuşmadığı öğrenilirken, kaçan şüpheli için polis çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan şüpheli C.K. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaşanan olay hakkında konuşan komşuları Emre Tunur, "Şahıs mahalleye geliyor ve ekmek almaya giden 2 kardeşi takip ediyor. Eve yöneldiklerinde ablası çöp atmaya gidiyor, kardeşi ise kapı önünde bekliyor. Daha sonra şahısta bu süreçte bina girişine 5 yaşındaki kızı çağırarak cinsel tacizde bulunuyor. Çocuğun olay sonrasında psikolojisi bozuldu, kendi yakınlarına bile korkarak bakıyor. Aile benim komşum, bu olayla karşılaştı ve öğrenince hemen şikayetçi olduk. Polis geldi ve şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs güvenlik kamerasında gördüğümüz kadarıyla çok rahattı, sanki daha önce defalarca bu işi yapmış gibiydi. Kanımız dondu görüntüleri görünce" dedi.