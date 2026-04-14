Menentjit Salgını Yok!

14.04.2026 15:39
Zonguldak'ta menenjit vakası yok, velilerin endişelenmesine gerek yok, diyen Prof. Pişkin.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin, "Tespit ettiğimiz başka bir menenjit vakası mevcut değil. Şu anda Zonguldak ve çevresinde bir salgından bahsetmek çok doğru değil. O yüzden velilerin, halkımızın menenjit salgını varmış gibi korkmalarına, endişe etmelerine çok gerek yok." dedi.

Pişkin, gazetecilere, kentte bir çocuğun menenjit ön tanısıyla tedavi altına alınmasının ardından "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bu açıklamayı menenjit şüphesiyle yoğun bakımda yatan bir hasta nedeniyle yaptıklarını belirten Pişkin, "Menenjit şüpheli aslında tek bir vakamız var. Baş ağrısı, kusma, ateş ve vücudundaki döküntü şikayetiyle bize başvurdu bu hastamız. Menenjit ön tanısıyla bu hastamızı tedavi altına aldık." dedi.

Pişkin, birçok "menenjit şüpheli" vakanın kendilerine gönderildiğini dile getirerek, "Tespit ettiğimiz başka bir menenjit vakası mevcut değil. Şu anda Zonguldak ve çevresinde bir salgından bahsetmek çok doğru değil. O yüzden velilerin, halkımızın menenjit salgını varmış gibi korkmalarına, endişe etmelerine çok gerek yok. Şu anda münferit tek bir vaka mevcut." diye konuştu.

Baş ağrısı, bulantı-kusma ve ateş üçlüsüne dikkat edilmeli

Menenjitin korkulan, ölümcül seyredebilen ve kalıcı hasar bırakabilen hastalık olduğuna dikkati çeken Pişkin, baş ağrısı, bulantı-kusma ve ateş üçlüsü bir arada olduğunda akla bu hastalığın getirilmesi gerektiğini, bu bulguların yanı sıra döküntü ve bilinçte değişiklik oluyorsa menenjitten daha fazla şüphelenmek gerektiğini anlattı.

Hastalığın tanı süreci ve bulaş durumu hakkında bilgi veren Pişkin, "Salgın yaptığı zaman özellikle aynı sınıfta, aynı evde uzun süre çok beraber yaşayan insanlarda bulaş görülüyor. Öksürmekle, hapşırmakla, sekresyonlarla (vücut bezleri tarafından üretilen sıvı) bulaşabilen bir hastalık ama influenza, Kovid gibi çok çabuk bulaşabilen bir hastalık değil. Daha uzun süreli temaslar lazım." ifadelerini kullandı.

Vakası tespit ettiklerinde yakın temaslıların menenjit olmalarını engellemek için o kişilere antibiyotik tedavisi önerdiklerini belirten Pişkin, "Bu antibiyotikleri aldığında hastalık olma olasılıkları azalıyor ama buradan sakın şöyle bir sonuç çıkmasın; 'Artık herkes antibiyotik kullansın, bütün okullara antibiyotik verelim.' Böyle bir durum değil. Sadece yakın temaslılara ve bu hastayla ilgilenen doktor ve hemşirelere, yakın temasa giren kişilere antibiyotiği öneriyoruz. Asıl bunun koruyucu kısmı aşılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Zonguldak, Menenjit, Menenjit, Sağlık, Son Dakika

Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Anadolu Yakası’nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı Anadolu Yakası'nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Gabon’da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi Gabon'da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:47
İrfan Can Kahveci’nin aklı Fenerbahçe’de: Açık açık “Geri dönmek istiyorum“ dedi
İrfan Can Kahveci'nin aklı Fenerbahçe'de: Açık açık "Geri dönmek istiyorum" dedi
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Advertisement
