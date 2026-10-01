Menteşe Kaymakamı Budan Emirbeyazıt\'ta esnafa tütün zararlarını anlattı

Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında, tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi ve dumansız hava sahası denetimlerinin güçlendirilmesi amacıyla saha çalışması gerçekleştirildi.

Emirbeyazıt Mahallesi Recai Güreli Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmaya Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sigara Denetim Ekibi katıldı.

Saha çalışması kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirilirken, esnaf ve vatandaşlara tütün ve tütün ürünlerinin zararları, bağımlılıkla mücadele ve dumansız hava sahasının korunması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Çalışmada ayrıca vatandaşlara konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, tütün kullanımının zararları konusunda farkındalığın artırılması ve dumansız hava sahasının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.