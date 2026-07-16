Mevsim Değişiklikleri Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mevsim Değişiklikleri Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

Mevsim Değişiklikleri Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor
16.07.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Tarık Kıvrak, mevsim değişikliklerinin kalp hastaları için risk oluşturduğunu belirtti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tarık Kıvrak, "Mevsim değişikliği kalp rahatsızlığı ve hipertansiyonu bulunan hastalar için önemli risk oluşturuyor" dedi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Kıvrak, kronik kalp hastalıklarında mevsimsel değişikliklerin oluşturabileceği riskler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kronik kalp hastalıklarında mevsimsel değişikliklerin, özellikle kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı ve hipertansiyonu bulunan hastalar açısından önemli riskler oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Tarık Kıvrak, "Her mevsime uygun önlemler alınması büyük önem taşıyor. Yaz aylarında en önemli risk, sıvı kaybıdır. Aşırı sıcaklar tansiyon düşüklüğüne, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya ve kullanılan ilaçların etkinliğinde değişikliğe neden olabilir. Kalp yetersizliği bulunan hastalar için ne kadar çok su, o kadar iyi anlayışı doğru değildir. Sıvı tüketiminin mutlaka doktorun önerdiği miktarlarda yapılması gerekir. Özellikle idrar söktürücü ilaç kullanan hastaların günlük kilo takibini ihmal etmemesi gerekiyor. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması ve serin ortamlarda bulunulması da faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Prof. Dr. Kıvrak, "Kış aylarında soğuk havalar damarların büzülmesine neden olduğu gibi tansiyonu da yükselterek kalbin iş yükünü arttırabilir. Bu durum, kalp krizi ve kalp yetersizliği atakları açısından riski artırır. Mevsim geçişlerinde enfeksiyonların daha sık görülüyor. Grip ve zatürre gibi hastalıklar kalp hastalarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle önerilen aşıların yaptırılması, el hijyenine dikkat edilmesi ve hastalık belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Hangi mevsim olursa olsun ilaçların düzenli kullanılması lazım. Doktor önerisi olmadan ilaç dozunda değişiklik yapılmaması gerekiyor. Kardiyovasküler hastalıklarda nefes darlığında artış, göğüs ağrısının başlaması, çarpıntı, hızlı kilo artışı veya kilo kaybı gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka hekime başvurulmalıdır. Mevsimler değişebilir ancak doğru önlemlerle kalp sağlığını yılın her döneminde korumak mümkündür" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mevsim Değişiklikleri Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:42:53. #7.13#
SON DAKİKA: Mevsim Değişiklikleri Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.