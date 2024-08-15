Sağlık

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mide kanaması geçiren 80 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Adana'ya gönderildi.

Evinde mide ağrısı çeken 80 yaşındaki Ahmet İspir, yakınları tarafından Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan muayenede İspir'in mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırılan hastanın durumun hayati risk teşkil etmesi üzerine bakanlıktan ambulans helikopter talep edildi.

Yaşlı hasta, ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.