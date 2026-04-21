Mikrocerrahi ile Sağlığına Kavuştu

Ayak başparmağında ileri derecede hareket kısıtlılığı bulunan çocuk hasta Gaziantep Şehir Hastanesi'nde kasık bölgesinden alınan serbest dokunun mikrocerrahi yöntemle nakli sayesinde sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan 8 yaşındaki Modar Alsajem, 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından ayak başparmağında hareket kısıtlılığı yaşamaya başladı.

Baba Hüssein Alsajem'in Gaziantep Şehir Hastanesine başvurması üzerine yapılan tetkiklerde, kontraktüre bağlı olarak ayak başparmağında ileri derecede hareket kısıtlılığı tespit edildi.

Modar Alsajem, hastanede kendi dokusundan gerçekleştirilen nakil sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastada travmaya bağlı doku sertlikleri ve kemik deformiteleri bulunduğunu belirtti.

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Coşar, şunları kaydetti:

"Öncelikle sertleşmiş dokuları uzaklaştırdık ve kemik deformitelerini düzelttik. Ardından kasık bölgesinden aldığımız ince dokuyu mikrocerrahi yöntemlerle ayağa naklettik. Böylece tendonların rahat hareket edebileceği esnek ve sağlam bir yapı oluşturduk. Mikrocerrahi, mikroskop altında, son derece ince dikişlerle gerçekleştirilen yüksek hassasiyet gerektiren ileri bir cerrahi tekniktir."

Coşar, mikroskop altında yapılan doku nakillerinin daha hassas sonuçlar verdiğini belirterek, hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan da ameliyatın zorluğuna dikkati çekerek, "Başka bir bölgeden alınan dokunun mikrocerrahiyle ayağa nakledilmesi oldukça zahmetli bir işlem. Ancak operasyonun başarılı geçtiğini görüyoruz." dedi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Modar Alsajem ise yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:

"Önceden yürümekte zorlanıyordum. Arkadaşlarımla top oynayamıyor, koşamıyor, teneffüslerde sınıfta yalnız kalıyordum. Şimdi yürüyebiliyor, koşabiliyor ve arkadaşlarımla oynayabiliyorum. Doya doya ayakkabı giyebiliyorum, çok mutluyum."