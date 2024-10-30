Mobil Kanser Tarama Aracı 26 Kanser Teşhisi Koydu - Son Dakika
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Sağlık

Mobil Kanser Tarama Aracı 26 Kanser Teşhisi Koydu

Mobil Kanser Tarama Aracı 26 Kanser Teşhisi Koydu

Bilecik'te 3 yıldır hizmet veren mobil araca 11,289 kişi başvurdu, 26 kişiye kanser teşhisi konuldu.

30.10.2024 18:46
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Bilecik'te 3 senedir hizmet veren "Mobil Kanser Tarama Aracı"na başvuran 26 kişinin kanser teşhisiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi, ilçeler, fabrikalar, köyler ile pazar yerlerinde faaliyet gösteren aracın Ekim 2021'den bu yana 271 noktaya uğradığı, araçtan 11 bin 289 kişinin faydalandığı belirtildi.

Bu süre zarfında 6 bin 117 kadına mamografi çekimi, 1701 kadına HPV/DNA testi ile 541 kişiye gaitada gizli kan testi uygulandığına değinilen açıklamada, söz konusu testlerin ardından 436 kişinin ileri tetkik için sağlık kurumlarına sevk edildiği, bunların 26'sına kanser teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini aktardı.

Erken teşhisin önemine dikkati çeken Damkacı, "Lütfen taramalarınızı ihmal etmeyin. Sağlığınız bizim için her şeyden önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

bilecik, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mobil Kanser Tarama Aracı 26 Kanser Teşhisi Koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mobil Kanser Tarama Aracı 26 Kanser Teşhisi Koydu - Son Dakika
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