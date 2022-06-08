Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Demir ise 7 farklı programda normal ve ikinci öğretimde 950 öğrenciye eğitim öğretim verdiklerini belirterek, "Yüksekokulumuzda bu yıl 446 öğrencimizi mezun ettik. Öğrencilerimizin mesleki gelişimi için sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulamalı eğitimlerine destek olan sektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün öğrencilerimize yeni yaşamlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ertuğ Şevket Aksoy, Araştırma, Marmaris, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › MSKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni - Son Dakika

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