MSKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni - Son Dakika
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MSKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

08.06.2022 20:55
MSKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Marmaris Amfi Tiyatro'da düzenlenen törende, optisyenlik, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik, tıbbi tanıtım ve pazarlama, yaşlı bakım bölümlerinde, 446 öğrenci diplomalarını aldı.

Dönem birincisi Muharrem Orhan diplomasını, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan aldı.

Törende, uygulamalı derslere katkı veren sağlık kuruluşlarına ve TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına katılan öğrencilere plaket verildi.

MSKÜ Rektör Yardımcısı Artay Yağcı, "Üniversitemiz 30. Yılında. 21 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 40 araştırma merkezi, 44 bin öğrencisi, 1600 öğretim görevlisiyle büyük bir aileyiz."

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Demir ise 7 farklı programda normal ve ikinci öğretimde 950 öğrenciye eğitim öğretim verdiklerini belirterek, "Yüksekokulumuzda bu yıl 446 öğrencimizi mezun ettik. Öğrencilerimizin mesleki gelişimi için sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulamalı eğitimlerine destek olan sektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün öğrencilerimize yeni yaşamlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Okul öğrencilerinin mini konser verdiği mezuniyet törenine Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu, Marmaris Turizm Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ekrem Ayan, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Niyazi Taşkıran, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, öğretim elemanları ile öğrencilerin aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ertuğ Şevket Aksoy, Araştırma, Marmaris, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık MSKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni - Son Dakika

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