Muğla'da okul kantinlerine gıda denetimi yapıldı, 14 Eylül'de Okul Gıdası logosu zorunlu - Son Dakika
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Muğla'da okul kantinlerine gıda denetimi yapıldı, 14 Eylül'de Okul Gıdası logosu zorunlu

Muğla\'da okul kantinlerine gıda denetimi yapıldı, 14 Eylül\'de Okul Gıdası logosu zorunlu
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim yılı öncesi il genelindeki okul kantini, yemekhane ve kafeteryalarda kapsamlı gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen, etiket ve karekod kontrol edilirken, 14 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek 'Okul Gıdası' logolu ürün zorunluluğu işletmecilere bildirildi.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki okul kantini, yemekhane ve kafeteryalarda kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda beslenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin genel hijyen şartları, ürünlerin etiket ve güvenilirliği, personel hijyen belgeleri ile zorunlu karekod uygulaması kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca, 14 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek 'Okul Gıdası' logolu ürün bulundurma zorunluluğu konusunda kantin, yemekhane ve kafeterya işletmecilerine bilgilendirme yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, yeni eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul işletmelerindeki denetim ve kontrollerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Veliler ve öğrenciler, işletmelerde bulunan karekodlar aracılığıyla denetim bilgilerine ulaşabilecek. Karşılaşılan olumsuzlukların ise 'Güvenli Gıda' uygulaması üzerinden yetkililere iletilebileceği belirtildi.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesi Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından okulların kantin, yemekhane ve kafeteryalarında gıda denetimi gerçekleştirildi.

Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken çocukların okullarda en sağlıklı ve hijyenik şartlarda beslenmeleri için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki tüm okul kantini, yemekhane ve kafeteryalarda kapsamlı denetimlerini gerçekleştirdi. Genel hijyenden etiket güvenilirliğine, personel hijyen belgelerinden zorunlu karekod uygulamasına kadar her ayrıntı titizlikle incelendi. Ayrıca 14 Eylül itibarıyla başlayacak 'Okul Gıdası' logolu ürün zorunluluğu hakkında işletmecilerimize gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Eylül, Tarım, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla'da okul kantinlerine gıda denetimi yapıldı, 14 Eylül'de Okul Gıdası logosu zorunlu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da okul kantinlerine gıda denetimi yapıldı, 14 Eylül'de Okul Gıdası logosu zorunlu - Son Dakika
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