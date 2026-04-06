3 bin 800 metrelik su isale hattı yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Muğla genelinde eskiyen, şahıs arazisi içinde kalan ve sık sık patlayan su isale hatlarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor. MUSKİ ekipleri son olarak Dalaman Şerefler Mahallesi Kırcagedire mevkiinde 3 bin 800 metrelik su isale hattını hem yeniledi, hem de vatandaş mülkiyeti dışına çıkardı.

MUSKİ Genel müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Dalaman ilçemizin Şerefler Mahallesi Kırcagedire mevkiinde, ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başladık. Kullanım ömrünü tamamlayan, çap yetersizliği nedeniyle basınç sorununa neden olan, mülkiyet içerisinden geçtiği için arıza ve bakım süreçlerinde erişim sorunu yaşanan 3 bin 300 metrelik hattı, kamusal yol güzergahına alarak yeniliyoruz. Dalaman Belediyesi'nin bölgede gerçekleştireceği yol çalışmaları ile eş zamanlı yürüttüğümüz bu çalışma sayesinde hat kapasitesini artırarak basınç ve debi sürekliliğini sağlıyor, kayıp-kaçak oranlarını düşürüyor ve arıza ile bakım süreçlerini daha hızlı ve kontrollü hale getiriyoruz. Böylece mahallemize uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek modern ve sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı kazandırıyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın il genelinde altyapının güçlendirilerek vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunulması hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" denildi. - MUĞLA