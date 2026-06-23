Multipl Miyelomda Erken Tanı ve Tedavi Önemi

Multipl Miyelom ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Müfide Okay Özgeyik, "Multipl Miyelom hastalığında erken tanı, hastalığın kontrol altına alınmasında ve tedavi başarısının artırılmasında büyük önem taşımaktadır" dedi.

Multipl miyelomun kemik iliğinde bulunan plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kanser türü olduğunu belirten Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Ünitesi'nden Doç. Dr. Müfide Okay Özgeyik, hastalığın belirtileri, tanı süreci ve güncel tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Geçmeyen ağrılar ve tekrarlayan enfeksiyonlara dikkat

Hastalığın belirtilerine değinen Özgeyik, "Hastalığın en sık belirtileri arasında kemik ağrıları, özellikle sırt ve bel ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kansızlık, sık enfeksiyon geçirme, böbrek fonksiyonlarında bozulma ve bazen kemik kırıkları yer almaktadır. Ancak bu belirtiler birçok farklı hastalıkta da görülebileceğinden, kesin tanı için uzman değerlendirmesi gerekmektedir. Multipl miyelom tanısı; kan ve idrar testleri, kemik iliği incelemesi ve görüntüleme yöntemleri kullanılarak konulmaktadır. Erken tanı, hastalığın kontrol altına alınmasında ve tedavi başarısının artırılmasında büyük önem taşımaktadır" dedi.

Otolog nakil ile bağışçı aramaya gerek kalmıyor

Kişinin hücrelerin kansere karşı en büyük silah olabileceğine işaret eden Özgeyik, "Günümüzde multipl miyelom tedavisinde çok sayıda etkili ilaç seçeneği bulunmaktadır. Akıllı ilaçlar, hedefe yönelik tedaviler, bağışıklık sistemini güçlendiren ajanlar ve yeni nesil antikor tedavileri sayesinde hastalığın kontrolü geçmiş yıllara göre çok daha başarılı şekilde sağlanabilmektedir. Özellikle uygun yaştaki ve genel sağlık durumu elverişli olan hastalarda uygulanan otolog kök hücre nakli, multipl miyelom tedavisinin temel taşlarından biri olmaya devam etmektedir. Bu yöntemde hastanın kendi kök hücreleri özel işlemlerle toplanmakta, ardından yüksek doz tedavi uygulanarak kemik iliğindeki miyelom hücrelerinin mümkün olan en yüksek oranda ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Daha sonra önceden toplanan sağlıklı kök hücreler hastaya geri verilerek kemik iliğinin yeniden çalışması sağlanmaktadır" diye konuştu.

Yaşam süresi ve kalitesi artıyor

Kök hücre naklinin hastalara önemli avantajlar sunduğunu belirten Özgeyik, "Kök hücre nakli, birçok hastada daha derin ve uzun süreli hastalık kontrolü sağlayabilmekte, tedaviye verilen yanıtın kalitesini artırabilmektedir. Günümüzde deneyimli merkezlerde gerçekleştirilen otolog kök hücre nakli, güvenli ve etkin bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda geliştirilen yeni tedaviler sayesinde kök hücre nakli sonrasında da hastalığın kontrol altında tutulması mümkün olmakta, böylece hastalar daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürebilmektedir. Ayrıca bazı hastalarda uygulanan hücresel tedaviler ve bağışıklık sistemini hedefleyen yenilikçi yaklaşımlar, geleceğe yönelik umutları daha da artırmaktadır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA