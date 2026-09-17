Nazilli'de kanser taraması çağrısı yapıldı, mamografi ve HPV testi uygulandı - Son Dakika
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Nazilli'de kanser taraması çağrısı yapıldı, mamografi ve HPV testi uygulandı

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Nazilli\'de kanser taraması çağrısı yapıldı, mamografi ve HPV testi uygulandı
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Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM ekipleri Pınarbaşı Mahallesi'nde saha çalışması yürüterek vatandaşları kanser taramaları konusunda bilgilendirdi. Belirlenen yaş gruplarındaki vatandaşlara mamografi ve HPV taraması uygulanırken, erken teşhis için aile hekimlikleri ve KETEM merkezlerine başvurmaları istendi.

Nazilli'de yürütülen saha çalışması kapsamında vatandaşlara meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramalarının önemi anlatılırken, belirlenen yaş gruplarındaki vatandaşlar ücretsiz taramalara davet edildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından kanser taramalarına yönelik saha çalışması gerçekleştirildi. Pınarbaşı Mahallesi sakinlerine yönelik çalışma kapsamında 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelen sağlık ekipleri, erken teşhisin önemine dikkat çekerek kanser tarama programları hakkında bilgilendirmede bulundu. Çalışma kapsamında davet edilen vatandaşlara mamografi ve HPV taramaları uygulandı. Sağlık ekipleri, meme kanserinde 40-69 yaş arasındaki kadınların 2 yılda bir mamografi taraması yaptırmasının önemine dikkat çekti. Rahim ağzı kanserine yönelik taramalarda ise 30-65 yaş arasındaki kadınların 5 yılda bir HPV-DNA testi yaptırması öneriliyor. Kolorektal kanser taraması kapsamında da 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yaptırması gerekiyor. Yetkililer, belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşları taramalarını yaptırmak üzere aile hekimlikleri ve KETEM merkezlerine başvurmaya davet etti.

Kaynak: İHA
PınarbaşıMamografiNazilliSağlıkHPVSon Dakika

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