Nevşehir'de, "Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası" kapsamında akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sunan hekimlere teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte antimikrobiyal dirençle mücadele ve akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda, gereksiz antibiyotik tüketiminin teşvik edilmesi konusunda gösterdikleri hassasiyet ve başarılı çalışmalarıyla öne çıkan hekimlere, İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğündeki etkinlikte konuşan Tartar, antimikrobiyal direncin günümüzde halk sağlığını tehdit eden önemli sorunlardan biri olduğunu ifade etti.

Tartar, antibiyotiklerin bilinçsiz ve gereksiz kullanımının antimikrobiyal direncin gelişmesine zemin hazırladığını belirtti.

Bu mücadelede hekimlerin üstlendiği sorumluluğun önem taşıdığını ifade eden Tartar, akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı hekimleri tebrik etti.

Tartar, bu konuda farkındalığı artırmaya ve toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.