Nijerya'da Kolera Salgını: 74 Ölü - Son Dakika
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Nijerya'da Kolera Salgını: 74 Ölü

09.06.2026 15:16
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Borno'daki kolera salgınında 74 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 850 şüpheli vaka tespit edildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Mayıs ayından bu yana etkili olan Kolera salgınında en az 74 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin 850 şüpheli vaka tespit edildiği açıklandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaleti, Mayıs ayında patlak veren kolera salgını ile mücadele ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, eyalette Mayıs ayından bu yana kolera salgınında en az 74 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca 7 Haziran itibariyle 14 yerel yönetim bölgesinde 7 bin 850 şüpheli vaka tespit edildiği ve enfeksiyonların her geçen gün hızla arttığı belirtildi.

Yetkililer, kitlesel yer değiştirmelerin, yetersiz su ve sanitasyonun merkezinde yer alan bir bölgede görülen salgının zaten kırılgan olan sağlık sistemini ciddi şekilde etkilediğini bildirerek, kontrol altına alma çabalarının başarısız olması durumunda salgının daha geniş bir alana yayılma riskini taşıdığı uyarısında bulundu.

Tedavi merkezi kuruldu

Sağlık Bakanlığı ile çalışmalarını sürdüren MSF, eyaletin başkenti Maiduguri'da kolera tedavi merkezi kurarak bölge halkına destek veriyor. MSF açıklamasında günlük ortalama 230 kişi olmak üzere 7 bin 439 hastanın tedavi edildiğini açıklayarak, 5 Haziran'dan bu yana 500'den fazla vaka tespit edildiğini bildirdi.

Maiduguri'deki tedavi merkezi koordinatörü Bienfait Tombola durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini ifade ederek "Her gün, çok daha fazla insanın ishal ve dehidratasyon şikayetleri ile tedavi merkezlerine geldiğini görüyoruz ve büyük bir çoğunluğu merkeze ulaşmak için uzun bir mesafe kat ediyor" dedi. - ABUJA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Nijerya'da Kolera Salgını: 74 Ölü - Son Dakika

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