Nilüfer'de "Tütüne değil, hayata yer aç" söyleşisi - Son Dakika
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Nilüfer'de "Tütüne değil, hayata yer aç" söyleşisi

Nilüfer\'de "Tütüne değil, hayata yer aç" söyleşisi
09.06.2026 10:29  Güncelleme: 10:30
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Nilüfer Belediyesi'nin sağlık etkinliklerinde tütün bağımlılığı, elektronik sigara tehlikesi ve kapalı alan denetimleri konuşuldu. Uzmanlar, gençlerin hedef alındığını ve Türkiye'de her üç kişiden birinin sigara içtiğini belirtti.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği sağlık etkinlikleri kapsamında; tütün bağımlılığı, elektronik sigara tehlikesi ve kapalı alan denetimleri konuşuldu.

Toplum sağlığını koruma ve sağlıklı yaşam bilincini artırma çalışmaları kapsamında düzenlenen "Nilüfer'de Sağlık" etkinlikleri kapsamında "Tütüne Değil, Hayata Yer Aç" başlığı ile söyleşi gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, tütün kullanımının zararları anlatıldı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Alis Özçakır, tütün endüstrisinin özellikle genç grupları kullandığını dile getirdi. Renkli kartonlar, çeşitli aromalar kullanarak gençlere ulaşıldığını anlatan Özçakır, "Tütün sektörü, her gün kaybettiği insanların yerine yenilerini koyabilmek için tamamen doğal ve zararsız gibi iddialar ortaya atarak, gençleri hemen kendi safına çekmeye çalışıyor" dedi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu, tütün kullanımının pandemi kadar önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Özellikle gençler arasında elektronik sigara tehlikesinin artığını dile getiren Uncu, "Çok yaygın bir kullanım var. Elektronik sigaralar, tütün yasasına dahil edilmediği gerekçesiyle kapalı ortamlarda, her yerde kolaylıkla kullanılabiliyor. Bu sağlık problemiyle mücadele etmenin en önemli ayağı, tabii ki bağımlılık başlamadan önce bunun önüne geçmektir ve hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı, sigaranın çok sinsi ve büyük bir tehlike olduğunu söyledi. Tütün kullanan bir insanın yaşam süresinin en az 10 yıl kısaldığının net olarak kanıtlandığını vurgulayan Dilektaşlı, "Kalp krizi geçirmiş bir hasta dahi sigarayı bıraktığında ölüm riski hızla azalabiliyor. Akciğer kanseri tanısı almış hastaların sigarayı bırakması, tedavi başarısını ve hayatta kalma süresini doğrudan uzatan bir faktör oluyor" dedi.

Türkiye'nin dünyada en çok sigara içilen ülkeler arasında yer aldığının bilgisini veren Dilektaşlı, "Kabaca, 15 yaşın üzerindeki her üç insandan birinin maalesef sigara içtiğini görüyoruz. Bundan 10 sene önce daha başarılı bir dönem geçiriyorduk; en azından kafelere, restoranlara gittiğimizde tütün dumanına maruz kalmıyorduk. Çünkü o dönem yasalarımızı daha etkin bir şekilde işletebiliyorduk. Ancak son yıllara baktığımızda bu oranların tekrar artmaya başladığını görüyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nilüfer'de 'Tütüne değil, hayata yer aç' söyleşisi - Son Dakika

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