OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinde 86 öğrenci kapasiteli fantom laboratuvarı açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde, öğrencilerin klinik eğitime geçmeden önce uygulamalı deneyim kazanacağı yeni "Preklinik Fantom Laboratuvarı" hizmete açıldı. Aynı anda 86 öğrencinin eğitim alabileceği laboratuvarda, öğrenciler gerçek klinik şartlarına yakın ortamda mankenler üzerinde pratik yapacak.

OMÜ, sağlık eğitimi ve araştırma altyapısını güçlendirme vizyonu doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde öğrencilerin klinik öncesi mesleki ve el becerilerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla baştan sona yenilenen "Preklinik Fantom Laboratuvarı" hizmete açıldı. Aynı anda 86 öğrencinin modern simülasyon teknolojileriyle uygulamalı eğitim alabileceği yeni laboratuvar, öğrencilere gerçek klinik şartlarına en yakın ortamda pratik yapma imkanı sunarak mesleki yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Laboratuvarın açılışında konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz, 2017 yılında kurulan fantom laboratuvarının yenilendiğini belirterek, fakültenin 33 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Gündüz, yeni yatırımla fakültenin çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirildiğini ifade ederek laboratuvarın hayırlı olmasını diledi.

"Hastalarla temas etmeden önce mankenler üzerinde işlem yapabilecekler"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise yatırımın öğrencilerin klinik öncesi eğitimine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Aydın, "Mankenler, maketler üzerinden preklinik, yani kliniğe geçmeden, hastalarla direkt temas etmeden önce öğrencilerimizin, asistanlarımızın birebir mankenler üzerinden yapabileceği simülasyon eğitimleri diye özetleyebiliriz" dedi.

Laboratuvar sayesinde öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacağını ifade eden Aydın, eğitmenlerin öğrencilerin uygulamalarını ekran üzerinden takip ederek hatalara ilişkin geri bildirim verebildiğini söyledi.

"Yapay zeka destekli simülasyon merkezi projesi de hizmete alınacak"

Yatırımların devam edeceğini ifade eden Rektör Aydın, "Bir projemiz daha kabul oldu. O da yapay zeka destekli simülasyon merkezi niteliğinde bir proje olacak. O da çok kısa süre içerisinde hayata geçirilecek. Laboratuvar ve bu projemiz dış kaynaklı proje. Cumhurbaşkanlığımız Strateji Daire Başkanlığı'ndan temin edilen projeler" diye konuştu.

Kendi bütçeleriyle gerçekleştirilecek yatırımdan da bahseden Aydın, ayrıca şunları söyledi:

"Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından temin edilen bir projemiz daha var. O da Micro CT cihazı. O sadece diş hekimliğine değil, multidisipliner bir şekilde diğer üniversitelerin, diğer fakültelerin ve diğer alanların da kullanabileceği bir cihaz. Onun da temelinde bir X-ray ışınıyla az hasar vererek, normalde X ışınları hasar verir ama burada özel bir teknik var. Az hasar vererek önce iki boyutlu bir görüntü alınıp daha sonra bunu yine yapay zekayla üç boyutlu bir görüntüye çeviren bir cihaz. Küçük dokuları mikro kesitlerle daha iyi görüntü almayı amaçlayan, yine diş hekimliğinde özellikle birtakım organların, dokuların yapısını daha ayrıntılı incelememizi sağlayan bir cihaz. Bunlar da en kısa sürede, kimisinin ihalesi yapılıyor, kimisinin de proje kabulü yapıldı. Bunlar da önümüzdeki günlerde yine sizlere duyurulacaktır."

Konuşmaların ardından yeni laboratuvarın açılış kurdelesi kesilirken, OMÜ yönetimi merkezi dolaşarak incelemelerde bulundu.