Ordu'da Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Ordu'da Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

02.06.2022 19:51

Ordu'da Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu: "Birçok hastalığın temelinde hareketsiz yaşam var" Ordu İl Sağlık Müdürü Dr.

Ordu'da Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu: "Birçok hastalığın temelinde hareketsiz yaşam var"

ORDU - Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, hipertansiyon, kanser ve diyabet gibi hastalıkların temelinde hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlığı olduğunu belirterek, hareketli yaşamın önemli olduğunu söyledi.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 'Dünya Bisiklet Günü' dolayısı ile etkinlik düzenlendi. Altınordu Akyazı Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan öğrenci ve sporcular, çalan müzikler eşliğinde horon oyunu oynadı. Çeşitli bisikletli spor kulüplerinin de katılım sağladığı etkinlikte bisikletliler, hareketli yaşama dikkat çekmek adına pedal çevirdiler.

"Her türlü fiziksel aktiviteyi tavsiye ediyoruz"

Programda açıklamalarda bulunan Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla tüm Ordu'yu buraya davet ettik. Amacımız fiziksel aktivitenin farkındalığını bisiklet yolu ile vatandaşlara anlatabilmek. Artık insanlar hareketsiz bir yaşamı tercih etmekte. Evine yemek ve her türlü ihtiyaçlarını sipariş vererek halledebilmekte. Biz bunun böyle olmasını istemiyoruz ve insanların hareketli kalmasını istiyoruz. Bunun için de bisiklet, yürüyüş, yüzmek gibi her türlü fiziksel aktiviteyi tavsiye ediyoruz. O nedenle bugün buradaki amacımız da kentte farkındalık oluşturmak ve insanların farklı bir şekilde bu platforma gelmelerini sağlamak" dedi.

"Bugün birçok hastalığın temelinde hareketsizlik ve sağlıksız beslenme var" diyen Kasapoğlu, "Hipertansiyon, diyabet, kanser ve birçok hastalığın temelinde hareketsizlik ve sağlıksız beslenme var. O yüzden biz spor aktivitesi ile insanların hem sağlıklı bir hayat idame ettirmesi sağlayabilmek, hem de bir yollu hastalıkların oluşmamasını sağlayabilmek mücadelesini veriyoruz. İnşallah 200 yıllık bir gelenek olan bisiklet kullanımı bugün burada tekrar bir farkındalık oluşturur. Ordu'da bisiklet kullanımı her geçen gün artmakta, ben de bisiklet kullanıcısı olarak bunu görmekteyim. İnşallah bundan sonraki insanlar bundan sonraki süreçte yapacak oldukları aktiviteleri ya yürüyerek, ya da bisiklet kullanarak yaparlar" diye konuştu.

Programa katılan öğrenci ve diğer katılımcılar da sosyal medyadan sosyal meydanlara akın edilmesi gerektiğini ifade ederek, sağlık için hareketli yaşamın önemli olduğunu ifade ettiler.

Programa katılan bisikletliler, sonrasında ise Ordu'nun sahil bandı boyunca bisiklet turu attı.

Ordu'da Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Ordu'da Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Ordu'da Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Ordu'da Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Kasapoğlu, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ordu'da Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika


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