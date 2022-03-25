Ordu'da hastanın mesanesinden "patates büyüklüğü"nde taş çıkarıldı - Son Dakika
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Ordu'da hastanın mesanesinden "patates büyüklüğü"nde taş çıkarıldı

25.03.2022 12:18
Ordu'da hastanın mesanesinden "patates büyüklüğü"nde taş çıkarıldı

Ordu'da 63 yaşındaki hastanın mesanesinden, yapılan ameliyatta 800 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

Ordu'da 63 yaşındaki hastanın mesanesinden, yapılan ameliyatta 800 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

Kentte yaşayan Halil İbrahim Kargın, sürekli idrar yolu enfeksiyonu, dayanılmaz idrar yanması, sık idrara çıkma ve idrar tutmakta zorlanmasıyla ilgili ilaç tedavilerinden fayda göremedi.

Bunun üzerine Fatsa Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvuran Kargın'ın, Op.Dr. Yüksel Şahin tarafından yapılan muayenede mesanesinde büyük bir taş saptandı.

Hasta için ameliyat kararı verildi.

Kapalı yöntemle çıkarılması mümkün olmadığından açık sistolitotomi ameliyatı ile 10 santimetre ve 800 gram ağırlığındaki taş başarılı şekilde alındı.

Kargın'ın hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Ordu'da hastanın mesanesinden patates büyüklüğü nde taş çıkarıldı
Ordu'da hastanın mesanesinden patates büyüklüğü nde taş çıkarıldı
Ordu'da hastanın mesanesinden patates büyüklüğü nde taş çıkarıldı

YORUMLAR
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İlaç, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ordu'da hastanın mesanesinden 'patates büyüklüğü'nde taş çıkarıldı - Son Dakika


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