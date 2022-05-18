Ordu'da "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Ordu'da, Sağlık Bakanlığınca başlatılan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" düzenlendi.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, halkoyunları gösterisiyle başladı.

Kemençe eşliğinde horon oynayan öğrenciler, dev Türk bayrağı eşliğinde yürüyüşe katıldı. Bazın katılımcıların bisikletleriyle katıldığı etkinlikte, sahil boyunca Liman mevkisine kadar yürüyüş yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, gazetecilere, etkinlik kapsamında herkese "Harekete geç" dediklerini söyledi.

Açık alanda fiziksel aktivite gerçekleştirdiklerini ifade eden Kasapoğlu, bugün burada 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü ile 22 Mayıs Obezite Günü'nü birleştirmiş olduklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğünün, ilçe müdürlükleri ile öğrenciler ve vatandaşların da katılımıyla etkinliği yaptığını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah burada örnek bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bunun için de sağlıklı beslenmeyi ve hareketli yaşamı tavsiye ediyoruz. Bugün kronik hastalıklar dediğimiz kanser, hipertansiyon, kardiyovasküler, nörolojik ve akciğer hastalıklarının çoğunun temelinde sağlıklı beslenememe ya da hareketli yaşamama var. Bugün hareketli yaşamla bazı kanser tiplerini ve sağlıklı beslenmeyle önüne rahatlıkla geçebiliriz. Kanser önlenebilir hastalık. Kronik hastalıklar dediğimiz hipertansiyon ve benzerleri de yine önlenebilir hastalık. Ne ile? Hareketli yaşamla."

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Levent Yetgin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın, sağlıkçılar ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.