Ovacık'ta Sağlık Ekipleri Karla Mücadele Ediyor

01.03.2026 14:12
Tunceli Ovacık'ta 1 metre kar altında sağlık hizmetleri için UMKE ve 112 Acil Sağlık koordineli çalışıyor.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde kırsalda 1 metreyi bulan kar kalınlığında sağlık hizmetlerinin aksamaması için UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri koordineli çalışma yürütüyor.

Ovacık'ta kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanması üzerine, tıbbi desteğe ihtiyaç duyanlar için UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri koordineli çalışma gerçekleştiriyor. Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen yürütülen çalışmalarda, İl Özel İdaresi ekipleri yolların açık tutulması için sahada görev alarak sağlık personelinin güvenli şekilde ilerleyişi sağlanarak hastalara ulaşıldı. Hastalar, bazı noktalarda sedye ile karlı yollardan taşınırken, bazı bölgelerde ise kar motoru kullanıldı. İlk kontrolleri yapılan hastalar, belirlenen noktalarda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi.

Kaynak: DHA

Tunceli Ovacık, Yerel Haberler, Hava Durumu, Ovacık, Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
