Maymun çiçeği alarmı! Ülkede 12 günlük kapanma ilan edildi - Son Dakika
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Sağlık

Maymun çiçeği alarmı! Ülkede 12 günlük kapanma ilan edildi

Maymun çiçeği alarmı! Ülkede 12 günlük kapanma ilan edildi

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinin Bacur bölgesinde maymun çiçeği vakalarındaki artış nedeniyle 12 günlük kapanma ilan edildi.

03.05.2025 11:49
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Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kapanma, bölgede son 3 yılda tespit edilen 17 maymun çiçeği vakasının ardından bu hafta devreye alındı. Vakaların çoğunun, salgının görüldüğü ülkelerden gelen kişilerle bağlantılı olduğu belirtildi. Bölge yönetimi, virüsün yayılımını önlemek amacıyla etkilenen alana tüm giriş ve çıkış noktalarını kapattı. Açıklamada, "Kapanma süresince yalnızca marketler, eczaneler, mağazalar ve acil servisler gibi temel hizmetler açık kalacaktır" ifadesine yer verildi.

KAPANMAYI İHLAL EDENLERE YASAL İŞLEM BAŞALTILACAK

Yetkililer, kapanma kurallarını ihlal edenlere karşı yasal işlem başlatılacağı konusunda uyarıda bulundu. Bölge halkına kapalı alanlarda kalmaları, sağlık ekipleriyle iş birliği yapmaları ve sağlık güvenliği kurallarına uymaları çağrısı yapıldı. Eyalet Sağlık Müdürlüğü, şüpheli vakaların hızlı tespiti ve izolasyonu için özellikle giriş noktalarında ve sağlık tesislerinde gözlem çalışmalarını artırdı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Pakistan, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Maymun çiçeği alarmı! Ülkede 12 günlük kapanma ilan edildi - Son Dakika

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