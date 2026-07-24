Paratiroit Bezlerinin Önemi ve Tedavi Yöntemleri

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yıldırım, "Paratiroit bezleri, vücuttaki kalsiyum dengesinin düzenlemesinde önemli görev üstleniyor"

Fırat Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yıldırım, paratiroit bezleri, paratiroit adenomu ve cerrahisiz tedavi yöntemlerinden biri olan paratiroit ablasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Paratiroit bezleri boyunda, tiroid bezinin arkasında yer alan küçük bezlerdir. Bu bezler vücuttaki kalsiyum dengesinin düzenlenmesinde önemli görev üstleniyor. Paratiroit bezlerinden birinde gelişen iyi huylu büyüme, yani paratiroit adenomunun, gereğinden fazla parathormon salgılayarak kandaki kalsiyum seviyesini yükseltebilir. Bu durum, hastalarda böbrek taşı, kemik erimesi, kemik ve eklem ağrıları, kas güçsüzlüğü, halsizlik, unutkanlık ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen birçok sağlık sorununa neden olabilir. Günümüzde paratiroit adenomunun etkili yöntemlerle tedavi ediliyor, modern tedavi seçeneklerinden biri olan paratiroit ablasyonu cerrahi kesi gerektirmeyen bir yöntemdir. İşlem sırasında ultrason eşliğinde ince bir iğne yardımıyla adenomun içine ulaşılıp uygulanan ısı enerjisi sayesinde yalnızca hastalıklı dokunun hedef alınarak tedavi edildiğini paratiroit ablasyonu genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir. İşlem ise yaklaşık 20 ila 30 dakika sürmesinin ardından hastalar aynı gün taburcu olabiliyor. Özellikle ameliyat olması riskli olan, daha önce boyun bölgesinden ameliyat geçiren veya cerrahi tedaviyi tercih etmeyen uygun hastalar için paratiroit ablasyonu önemli bir alternatiftir. Her hasta bu yöntem için uygun olmayabilir, tedavi kararı hastanın klinik durumu ve görüntüleme bulgularının birlikte değerlendirilmesiyle veriliyor. En uygun tedavi yöntemi uzman hekimler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir" ifadelerini kullandı.