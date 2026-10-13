Patnos Devlet Hastanesi\'nde endoskopi ve kolonoskopi erken teşhise katkı sağlıyor

Patnos Devlet Hastanesi'nde mide ve bağırsak hastalıklarının teşhisinde önemli bir yere sahip olan endoskopi ve kolonoskopi hizmetleri vatandaşlara sunuluyor.

Patnos Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özkan Akpınar tarafından yürütülen sağlık hizmetleri kapsamında, mide ve bağırsak şikayetleri bulunan hastaların gerekli muayene ve tetkik süreçleri gerçekleştiriliyor.

Sindirim sistemi hastalıklarının erken teşhisinde önemli rol oynayan endoskopi ve kolonoskopi işlemleri, hekim tarafından gerekli görülen hastalara uygulanıyor. Bu hizmetlerle hastalıkların değerlendirilmesi ve uygun tedavi sürecinin belirlenmesi hedefleniyor.

Hastane tarafından yapılan bilgilendirmede, vatandaşların mide ve bağırsak şikayetlerini ihmal etmemeleri ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.

Randevu almak isteyen vatandaşlar, MHRS üzerinden veya ALO 182 hattından randevu oluşturabiliyor. Patnos Devlet Hastanesi'nde sunulan endoskopi ve kolonoskopi hizmetleriyle, vatandaşların tanı ve tedavi süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.