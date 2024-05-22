Plavix Üretici ve Dağıtıcılarına 916 Milyon Dolar Cezai Ödeme

Sağlık

Hawaii mahkemesi, Plavix kan sulandırıcı ilacının üretici ve dağıtıcılarının, ilacın etkinliği ve güvenliği konusunda bilgi vermedikleri gerekçesiyle devlete toplam 916 milyon dolar ödemesine karar verdi. Bu karar, Bristol Myers Squibb Company ve Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin üç ABD merkezli iştiraki aleyhine verildi.

Bristol Myers Squibb ve Sanofi, ortak bir açıklama yaparak cezaya katılmadıklarını ve temyize gitmeyi planladıklarını belirttiler.

Birinci Daire Mahkemesi Yargıcı James Ashford, hastaların yaklaşık %30'u, , Plavix'e "yanıt vermeme"riskine sahipken, şirketlerin etiketlerini güncellemediklerini tespit etti. Hawaii Başsavcısı Anne Lopez, "Yargıç Ashford'un duruşma sonrasında belirttiği gibi, bu ilaç şirketleri kötü niyetle hareket ettiler ve ilacın nüfusun önemli bir kısmı için etkisiz olacağını bildikleri halde Hawaii hastaları üzerinde potansiyel olarak yıkıcı etkileri olabilecek bir ürünü pazarladılar," dedi.