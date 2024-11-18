Prematüre Bebek Ada'nın Yaşam Mücadelesi - Son Dakika
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Sağlık

Prematüre Bebek Ada'nın Yaşam Mücadelesi

600 gram doğan prematüre bebek Ada, zorlu sürecin ardından hayata tutundu ve sağlık durumunu iyileştirdi.

18.11.2024 23:46
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İkizini kaybeden prematüre bebeğin yaşam mücadelesi

VAN - Van'da 600 gram olarak dünyaya gelen ve doğumdan sonra üç kez ölümcül sepsis geçiren prematüre bebek, sağlık çalışanlarının gayretiyle yaşama tutundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören bebek, gösterilen özenli bakım sayesinde hayati tehlikeyi atlattı. Iğdır'da yaşayan 52 yaşındaki Nesibe Güler Aydın, yıllardır süren çocuk sahibi olma hayalini tüp bebek tedavisiyle gerçeğe dönüştürdü. İkiz bebek bekleyen anne, hamileliğin 24. haftasında sağlık sorunları yaşayınca Iğdır'da hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalede ikizlerden birinin kaybedildiği anlaşıldı. Bunun üzerine Aydın, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi ve 30 Ekim'de, 24 haftalıkken "Ada" adı verilen bebeği dünyaya getirdi.

600 gram ağırlığında doğan ve organ gelişimi tamamlanmamış olan Ada, solunum yetmezliğiyle mücadele ederken, sağlık ekibinin titiz çabalarıyla hayatta kalmayı başardı. Ekiplerin özel bakımı sayesinde hızla gelişim gösteren bebek, 50'inci gününde bin 500 grama ulaşarak kritik süreci atlattı.

"50'inci gününde bin 500 gram ağırlığına ulaştı"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Öğretim Görevlisi Murat Başaranoğlu, İkiz bebek sahibi annenin 52 yaşında olduğunu belirtti. İkiz bebeklerden birinin anne rahmindeyken hayatını kaybettiğini ifade eden Dr. Başaranoğlu, "Bebeğimiz 27 haftalıkken doğum gerçekleşti. Bebeğin ağırlığı çok çok düşüktü. Bu yüzden bayağı bir badire atlattı. Solunum cihazına uzun süre bağlı kaldı. Onun haricinde kalpteki delikten dolayı tedavi başlamıştık. Akciğer ve diğer organlar gelişmemiş bir halde doğuyor. Burada yeterli desteği verdik. Şu an için çok şükür bebeğimiz 50'inci gününde bin 500 gram ağırlığına ulaştı. Bir aksilik olmazsa inşallah 15-20 gün sonra taburcu etmeyi düşünüyoruz. Şu an solunum cihazından ayrıldı. Kendisi nefes alıp verebiliyor. Solunum desteğine ihtiyacı yok" dedi.

"Yıllar sonra bebeğimiz oldu"

Bebeğinin 600 gram doğduğunu ve şu an sağlığına kavuştuğunu dile getiren anne Nesibe Güler Aydın ise "Çok şükür bebeğimiz büyüyor. Bebeğimin ikizi karnımda ölmüştü. Acil sezaryene aldılar. Yıllar sonra bebeğimiz oldu ve çok mutluyum. Buradaki tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ederim" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Prematüre Bebek Ada'nın Yaşam Mücadelesi - Son Dakika

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