Sağlık

Prof. Dr. Coşkun: "Sigara içiciliğini en çok gençler ve kadınlar oluşturmaya başladı"

Edirne'de sigara yüzünden hastalıklarla mücadele eden emekli öğretmenden ibretlik sözler

EDİRNE - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. İrfan Coşkun, "Son 20-30 yılda da gençler arasında daha da çok yaygınlaştı. Yani sigara içiciliğini en çok gençler ve kadınlar oluşturmaya başladı" dedi.

Prof. Dr. İrfan Coşkun ve hastası olan 79 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Öncel ile birlikte sigaranın zararlarını anlattı. Hastanede Genel Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. İrfan Coşkun, sigara içiciliğini en çok gençlerin ve kadınların oluşturduğunu belirtti.

"Hayata bağlı kaldığı için sağlıklı"

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. İrfan Coşkun, "Matematik öğretmenimiz çok öğrenci yetiştirmiştir. Ufak tefek rahatsızlıkları olduğunda biz de önce 15 yıl önce guatrını tedavi ettik, 8 yıl önce de midesinde bir yara çıktı bütün mideyi aldık. O ameliyatı da başarı ile atlattı dolayısıyla iki ciddi hastalığı yenen ve son derece pozitif düşünen bu düşüncesini hem kendine hem öğrencilerine ve bizlere yansıtan bir arkadaşımız" ifadelerine yer verdi.

"Toplumda en büyük problemlerden biri"

Prof. Dr. İrfan Coşkun, "Son 20-30 yılda da gençler arasında daha da çok yaygınlaştı. Yani sigara içiciliğini en çok gençler ve kadınlar oluşturmaya başladı, uzmanların görüşü bu şekilde. Toplumda en büyük problemlerden biri vücuttaki epital olan yani kalebodur döşeli diyelim bütün organlara gidip, onları değişik şekillerde çeşitlerde etkileyebilen ve onların çalışma düzenini bozan bir zararlı alışkanlık. Tütünün kendi içerisindeki maddeleri dışında katkı maddeleri var bu kağıdı ve filtresinde de mevcut" ifadelerini kullandı.

Gençlere öğüt verdi

Edirne'de yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Öncel gençlere seslenerek, sigaranın bir dost olmadığını ve bir şey olmaz denilen sigaranın hayatı karartmaya kadar götürdüğünü belirterek, sigara içen gençlere altın değerinde öğütler verdi. Hüseyin Öncel, gençlik yıllarında içmediği sigarayı 30 yaşında ilk kez deneyimledi. İlk deneyimi olan sigara 30 yıl boyunca öğretmeni bırakmadı.

Öğretmenlik yıllarında bir arkadaşının "Bir sigaradan bir şey olmaz al sıkıntıyı giderir" sözleri ile başladı.

Guatr ve mide kanserine kadar devam eden süreçte 30 yıl boyunca günde 3-4 paket ile sigara içmeye devam eden emekli öğretmenin rahatsızlığı hastanede son buldu. Hastanede tedavisini tamamlayan Öncel, sigarayı bırakmak isteyenlerin ilk önce beyinde bitirmeleri gerektiğini ifade etti.

10 yıl önce konulan teşhis sonrası nihayet sigarayı bırakan emekli öğretmen Hüseyin Öncel, "30 yaşında başladığım ve aç tok demeden günde 3-4 paket içtiğim sigaralardan sonra ilk olarak guatr hastalığı teşhisi ile hastaneye gittiğimde midemin yarısının alınması ile hastalığım son buldu" dedi.

"Genç kardeşlerim sigaraya bulaşmasın"

Yakalandığı hastalık sebebi ile gençlere seslenen emekli Öncel, "Ben buradan genç kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum, sigara bir dost değildir, bir şey olmaz denilen sigaralar hayatı karartmaya kadar götürür. Baksınlar ben bunu içtenlikle söylüyorum" diye konuştu.

"Hayata bağlandım"

Erken teşhisin hayat kurtardığını belirten emekli öğretmen Öncel, "70 yaşında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelerek doktora durumumu anlattım. Çok şükür bugüne kadar ameliyatlarım sona erdi. Şimdi daha iyi durumdayım, hayata bağlandım" şeklinde konuştu.