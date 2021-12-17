Prostat büyümesi tedavisinde komplikasyonsuz tedavi mümkün - Son Dakika

Prostat büyümesi tedavisinde uygun yöntemin HoLEP olduğunu ifade eden Üroloji uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan, "Bu yöntem özellikle büyük prostatlar için en uygun bir tedavi yöntemidir. HoLEP yönteminin en önemli avantajı prostatın tekrar büyüme durumunu ve komplikasyon riskini büyük oranda ortadan kaldırmasıdır" dedi.

Emsey Hospital Üroloji uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan, prostatın hacmi ameliyat için kriter olmamakla birlikte hem büyük hem de küçük prostat büyümelerinde güvenle ve başarıyla uygulanabilen kapalı cerrahi yöntemlerinden biri olduğunu ifade etti.

ANESTEZİ ALMADAN UYGULANABİLİR

Hastaya ameliyat ortamında müdahale edildiğini söyleyen Üroloji uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan, "Spinal (belden aşağının uyuşturulması) veya genel anestezi altında yapılan HoLEP'te idrar kanalından çok ince bir aletle girilerek prostata ulaşılır, aynı zamanda morcelatör denilen özel bir aletle çok ufak parçalar halinde yine idrar yolundan prostat dokusunun tamamı dışarı çıkarılarak gerçekleştirilir. Prostat büyümesi olan hastaların büyük bir kısmına HoLEP, rahatlıkla uygulanabilir" dedi.

Yöntemin kullanılmasında etkili olacak hasta grupları hakkında da bilgi veren Aykan, "İlaç tedavisi sonrası iyileşmeyen prostat hastaları, İdrar yapmada sorun yaşayan, prostat sebebiyle tıkanıklığa bağlı böbreklerinde şişme yaşayan, İdrar kesesi taşı olan, sürekli İdrar yolu enfeksiyonu yaşayan, ameliyat olmasına rağmen prostatı tekrar büyüyen hastalara HoLEP tedavisi başarıyla uygulanabilir" diye konuştu.

KOMPLİKASYON RİSKİ DAHA AZ

İşlem sırasında ve sonrasında hastada komplikasyon riskinin daha az olduğunu belirten Doç. Dr. Serdar Aykan, ameliyatta prostata komşu dokulara zarar verme riski yaşanmadığını ifade etti. Cerrahlar tarafından yapılan HoLEP ameliyatlarında teknolojinin de verdiği imkanlarla kaslara müdahale edilmediği için idrar kaçırma sorunu yaşanmayacağının altını çizen Doç. Dr. Aykan, özellikle 80 gram ve üzeri hacimli prostatlarda ilk tercih edilecek yöntem olduğunu belirterek hastaya olan diğer faydaları hakkında ise şu bilgileri paylaştı;

"HoLEP ameliyatlarında cinsel fonksiyonlara zarar riski oldukça düşüktür ve hasta sertleşme sorunu yaşamaz. Ameliyattan sonra 24 saat süresince sonda takılır süre tamamlandıktan sonra çıkarılan sonda sonrası hastada idrardaki yanma hissi de ortadan kalkar. Hasta kullandığı kan sulandırıcı ilaçları bırakmak zorunda kalmaz, hastada kanama riski azdır. Hasta ameliyattan sonra iki gün hastanede kalır. Ameliyattan üç hafta sonra ilk kontrol muayenesi hasta durumu iyi ise üçüncü, altıncı ve birinci yılında rutin kontrolüne gelir. Sonrasında süreç yıllık rutin üroloji kontrolleriyle devam eder."