Qubtiva Padel Cup 2026 Heyecanla Gerçekleşti - Son Dakika
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Qubtiva Padel Cup 2026 Heyecanla Gerçekleşti

Qubtiva Padel Cup 2026 Heyecanla Gerçekleşti
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Qubtiva Padel Cup 2026, spor tutkunlarını buluşturdu; şampiyonlar Ayberk Demirbaş ve Yağmur Yarol.

Qubtiva'nın sağlıklı yaşam vizyonuyla düzenlenen Qubtiva Padel Cup 2026, spor tutkunlarını bir araya getirdi. Büyük heyecana sahne olan turnuvada şampiyon ve dereceye giren sporcular belli oldu.

Sağlıklı yaşamı destekleyen ürünleri ve yaşam tarzı yaklaşımıyla öne çıkan Qubtiva Gıda Takviyeleri, sporun enerjisini ve sağlıklı yaşam kültürünü bir araya getirerek, Qubtiva Padel Cup 2026'ya ev sahipliği yaptı. Pilates ile başlayan etkinlik, turnuva ile devam etti. Padel sporuna ilgi duyan katılımcıların bir araya geldiği turnuva, rekabetin yanı sıra keyifli ve sosyal bir atmosferde gerçekleşti.

Turnuva boyunca sporcular, kortta şampiyonluk için mücadele ederken katılımcılar da padel heyecanına ortak oldu. Gece boyunca devam eden karşılaşmaların ardından turnuvanın şampiyonu Ayberk Demirbaş ve Yağmur Yarol olurken, Egemen Tığın, Deniz Altınok ikinci, Can Köroğlu ve Ceyda Kalayıcıoğlu ise üçüncü sırada yer aldı. Etkinliğin sağlık sponsorluğunu üstlenen İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde ise dereceye giren sporcuların sağlık taraması hediye etti.

Turnuvaya katılan Qubtiva CEO'su İrem Kubba, sporun sağlıklı yaşamın en önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Qubtiva olarak sağlıklı yaşamı yalnızca ürünlerimizle değil, hayatın her alanında desteklemeyi hedefliyoruz. Qubtiva Padel Cup ile sporun enerjisini, hareketin ve sosyalleşmenin keyfiyle bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu güzel etkinlikte bizimle olan tüm katılımcılara ve iş birliği yaptığımız Padel Zone Social Club'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Qubtiva Padel Cup 2026 Heyecanla Gerçekleşti - Son Dakika

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