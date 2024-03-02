Radyofrekans Yöntemiyle Varisten Kurtuldu - Son Dakika
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Sağlık

Radyofrekans Yöntemiyle Varisten Kurtuldu

Radyofrekans Yöntemiyle Varisten Kurtuldu

Tanker şoförlüğü yapan Zeynel Aydemir, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyofrekans yöntemiyle tedavi edilerek 11 yıllık varis hastalığından kurtuldu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz, radyofrekans yöntemiyle toplardamarlara tel göndererek radyo dalgalarıyla çaplarını küçülttüklerini belirtti. Aydemir, tedavinin rahat ve ağrısız geçtiğini ifade ederek, sağlığına kavuştuğunu söyledi.

02.03.2024 12:49  Güncelleme: 12:54
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne varis şikayetiyle gelen kişi, radyofrekans yönteminin kullanıldığı tedaviyle 11 yıllık hastalığından kurtuldu.

Tanker şoförlüğü yapan 34 yaşındaki Zeynel Aydemir, ayağındaki varisin neden olduğu ağrıların artmasıyla hastaneye başvurdu.

Aydemir'i muayene eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz, radyofrekans yöntemiyle tedavi uyguladı.

Sağlığına kavuşan Aydemir, kısa sürede taburcu edildi.

"Toplardamara radyo dalgaları gönderiyoruz"

Doç. Dr. Tüysüz, AA muhabirine, varis hastalarının ayak tabanında yanma, kaşıntı ve ağrı gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu söyledi.

Varisin, uzun süre ayakta duran meslek gruplarında ve hamile kadınlarda sık görüldüğünü dile getiren Tüysüz, şöyle devam etti:

"Bu teknikle anjiyo uygulamasına benzer şekilde toplardamara tel gönderiyoruz. Sonra teli çıkarıp, kateter yerleştiriyoruz. Kateter aracılığıyla toplardamarın içine radyo dalgaları gönderiyoruz. Damarın duvarında yarattığımız yangıyla çapını küçültüyoruz. Zamanla da skar dokusu oluşuyor. Tedavi yöntemi, hastanemizde yaygın olarak kullanılıyor."

Tüysüz, radyofrekans işleminin hastanede kalma süresini azalttığını belirterek, hastalara spor yapmaları ve elastik varis çorap kullanmalarını önerdi.

Zeynel Aydemir de ameliyattan çekindiği için 11 yıldır varisle mücadele ettiğini ifade ederek, "Akşamları damarlarım şişiyordu. Kullandığım ilaçlarla şikayetim tam olarak geçmemişti. Sonra hastaneye geldim. Tedaviyi gözümde çok büyütmüştüm ama hissetmedim, çok rahat geçti. Ayağımdaki büyük damarlara rağmen gözümü kapatmamla açmam bir oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Radyofrekans Yöntemiyle Varisten Kurtuldu - Son Dakika

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