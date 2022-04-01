Ramazan'da yapılan düzenli ağız temizliği vücut sağlığını koruyor - Son Dakika
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Ramazan'da yapılan düzenli ağız temizliği vücut sağlığını koruyor

01.04.2022 11:01
Ramazan'da yapılan düzenli ağız temizliği vücut sağlığını koruyor

Ramazan ayının gelmesiyle uzmanlar iftar ve sahurun ardından yapılan düzenli ağız temizliğinin dişlerin bakterilere karşı savaşını destekleyerek vücut sağlığını koruduğunu belirtiyor.

Ramazan ayının gelmesiyle uzmanlar iftar ve sahurun ardından yapılan düzenli ağız temizliğinin dişlerin bakterilere karşı savaşını destekleyerek vücut sağlığını koruduğunu belirtiyor. Diş Hekimi Ömer Karaaslan, "İftar ve sahurdan sonra fırçalanmayan dişler, açlık sürecinde bakterilerin akınına uğruyor. Bu durum diş çürüklerinin oluşmasına zemin hazırlıyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada 3,5 milyardan fazla insan ağız ve diş sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor. 2 milyar insanın da çürük diş sorunu yaşadığı tahmin ediliyor. Aşırı şeker ve karbonhidrat içeren sağlıksız beslenmenin çürük dişlere yol açtığını belirten Ömer İstanbul Diş Polikliniği Kurucusu Diş Hekimi Ömer Karaaslan, "Bu tür yiyeceklerin sıklıkla tüketildiği Ramazan boyunca ağız ve diş bakımının ihmal edilmemesi daha da büyük önem taşıyor. İftar ve sahurdan sonra fırçalanmayan dişler, açlık sürecinde bakterilerin akınına uğruyor. Bu durum diş çürüklerinin oluşmasına zemin hazırlarken hoş olmayan nefes kokularına ve çeşitli diş eti rahatsızlıklarına neden olabiliyor" dedi.

DİL BÖLGESİ BAKTERİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Günlük diş bakımının Ramazan boyunca daha özenli yapılması gerektiğine dikkat çeken Ömer Karaaslan, "Ramazan'da uzun süren açlık nedeniyle sağlıklı beslenme biçiminden uzaklaşabiliyoruz. İftar ve sahurun ardından diş fırçası, diş kazıyıcı, diş ipi ve ağız bakım suyu ile yapılan ağız ve diş temizliğiyle diş çürüklerinin yanı sıra Ramazan'da sıklıkla karşılaştığımız hoş olmayan nefes kokularının önüne geçebiliriz. Bakterilere ev sahipliği yapan dil bölgesi kötü nefes sorununun oluşmasını destekliyor. Bu nedenle bu bölgenin diş kazıyıcılarla temizlenmesi büyük önem taşıyor" diye belirtti.

DİŞLER AŞIRI ŞEKER VE KARBONHİDRATLA SAVUNMA GÜCÜNÜ YİTİRİYOR

Ramazan'da şeker ve karbonhidrat açısından zengin, asitli yiyeceklerin tüketilmesinin fiziksel sağlık kadar ağız ve diş sağlığını da tehlikeye attığına değinen Ömer İstanbul Diş Polikliniği Kurucusu Diş Hekimi Ömer Karaaslan, "Aşırı şeker, karbonhidrat ve aside maruz kalan dişler, savunma gücünü yitiriyor. Bu tür besinlerin yerine meyve, sebze, baklagil ve kuruyemişlerden oluşan sağlıklı gıdalara yönelerek dişlerimizi ve diş etlerimizi koruma altına alabiliriz. Üstelik bu tür gıdalarla vücudumuza bakteri ve iltihaplarla savaşma yeteneği kazandırabilir, bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz" dedi.

DİŞ TEDAVİSİ ORUCU BOZMUYOR

Oruçluyken diş tedavisi yapılabileceğine değinen Ömer Karaaslan, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yönde yaptığı açıklamalara göre, diş tedavisi sırasında yapılan uyuşturucu iğneler ve spreyler orucu bozmuyor. Bu nedenle mevcut tedavilerin devam ettirilmesinde hiçbir sakınca bulunmuyor. Diyanet'in belirttiği hususlara hassasiyet gösteren diş hekimi seçimiyle diş tedavinizi devam ettirebilir, uzun süredir beklettiğiniz diş muayenenizi güvenle yaptırabilirsiniz" ifadelerinde bulundu.


Ramazan'da yapılan düzenli ağız temizliği vücut sağlığını koruyor
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Dünya Sağlık Örgütü, Diş Hekimi, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

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