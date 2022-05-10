Ramazan sonrası su tüketimine dikkat - Son Dakika
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Ramazan sonrası su tüketimine dikkat

10.05.2022 11:29

Ramazan sonrası su tüketimine dikkat Diyetisyen Gizem Güneş; 'Su tüketiminin 2 ya da 2 buçuk litreyle çıkartılması gerek' Zonguldak'ta görev yapan diyetisyen Gizem Güneş, Ramazan ayında alınan kiloların geri verilmesi ve alınan kiloların korunması hakkında bilgiler verdi.

Ramazan sonrası su tüketimine dikkat

Diyetisyen Gizem Güneş; 'Su tüketiminin 2 ya da 2 buçuk litreyle çıkartılması gerek'

ZONGULDAK - Zonguldak'ta görev yapan diyetisyen Gizem Güneş, Ramazan ayında alınan kiloların geri verilmesi ve alınan kiloların korunması hakkında bilgiler verdi.

Ramazan ayında yağlı yemekleri tercih edildiğini ifade eden Güneş, "Ramazan ayında biraz daha yağlı biraz daha karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Bunların hepsine veda etmemiz gerekiyor" dedi. Diyetisyen Gizem Güneş, ayrıca Ramazan ayında su tüketiminin azaldığını söyleyerek, su tüketiminin yavaş yavaş 2 litre ya da 2 buçuk litreye çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Güneş açıklamasında şunları kaydetti;

"Öncelikle Ramazan boyunca yaptığımız uzun açlıklardan dolayı metabolizmamız ister ist emez, hem yavaşlıyor hem de düzene sokmak bir tık zorlaşıyor aslında. Uzun açlıklar yeri geldiğinde tedavi edici olabilir alışkanlıklarımıza göre bu çok değişir. 6 öğün beslenmeden 3 öğün beslenmeden 2 öğün hatta 1 öğün beslenmeye geçtiğinde ciddi sıkıntılar olabiliyor. Bunlar hastalıkları da tetikleyen süreç. Dolayısıyla bu süreci çok iyi yönetmek gerek. Olabildiğince az az yemeğe başlamak gerek. 2 öğünden birden çok öğünlü beslenmeye geçtiğiniz de aslında kilo alımını destekleyici bir şey. Öğünleri hızlandırmadan yavaş yavaş arttırmak gerek. Onun dışında da öğlen öğünlerine dikkat etmek gerek. Daha lifli gıdalar tercih etmek gerek. Ramazan ayında biraz daha yağlı biraz daha karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Bunların hepsine veda etmemiz gerekiyor. Yine su tüketimi 1 litrenin altına düşebiliyor. Yine 2 litre ya da 2 buçuk litre su tüketimini arttırmamız gerekiyor. Ramazan da tatlı yeme alışkanlıklarımız var. Tatlıların yerini meyveler alması gerekiyor. Yaza girdiğimiz şu dönemde meyve sıkıntısı yaşamıyoruz. Tabi ki meyve de porsiyon kontrolü çok önemli. Meyve de porsiyon kontrolüne de çok dikkat ederek, özellikle de saat 5'den önce meyve tüketimini sınırlandırmak gerek. Akşam da bir öğün eklememekte iki kişinin yaşam şartlarına bağlı olarak daha güzel olabilir. Bu şekilde verdiğiniz kiloyu koruyup aldığınız kiloyu da verebilirsiniz."

Ramazan sonrası su tüketimine dikkat
Ramazan sonrası su tüketimine dikkat
Ramazan sonrası su tüketimine dikkat
Ramazan sonrası su tüketimine dikkat

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ramazan sonrası su tüketimine dikkat - Son Dakika


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