REDES Brifing Toplantısı - Son Dakika
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REDES Brifing Toplantısı

REDES Brifing Toplantısı
22.06.2026 11:55
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İl Sağlık Müdürü Bildirici, REDES çalışmalarıyla sağlık hizmetlerini değerlendirip geliştirdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, REDES kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin brifing toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; REDES İL Koordinatörü ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Bekir Akdemir, hastane yöneticileri ve başhekimler katıldı.

Toplantıda, il genelinde sunulan sağlık hizmetleri, hastanelerin mevcut durumu, hizmet sunum süreçleri ve yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Redes il koordinatör yardımcısı Uzm. Dr. Pakize Gözde Gök tarafından yapılan sunumda; kamu hastanelerimizin işleyişi, hizmet kapasitesi, ihtiyaçları ve sahaya yansıyan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantı kapsamında, REDES sürecine ilişkin planlamalar ele alınarak, sağlık hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, vatandaş memnuniyetinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sürdürülebilir şekilde devam etmesinin önemine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık REDES Brifing Toplantısı - Son Dakika

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