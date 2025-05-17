Ruhsatsız Diş Tedavisi Yapan Konteyner Mühürlendi

1) DİŞ TEDAVİSİ YAPILDIĞI BELİRLENEN KONTEYNER MÜHÜRLENDİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde diş tedavisi yapıldığı belirlenen konteyner ruhsatsız olduğu belirlenip mühürlendi.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki konteynerde ruhsatsız olarak diş hekimliği faaliyeti yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ekibi dün konteynere giderek arama ve inceleme yaptı. İncelemede konteynerin İl Sağlık Müdürlüğü'nden ruhsatı bulunmadığı, diş hekimliği muayenesi yapan diş hekiminin ise diplomasının olduğu anlaşıldı. Konteynerdeki incelemede seyyar diş ünite ile diş muayene ve dolgu tedavisinde kullanılan muhtelif sayıda aletler, sarf malzeme ve cihazlar tespit edildi. İnceleme sonrası konteynerin kapısı ve penceresi mühürlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.