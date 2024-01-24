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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün İsimlendirdiği Olası Salgın Hastalığı Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün İsimlendirdiği Olası Salgın Hastalığı Hakkında Konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'X hastalığı' olarak isimlendirilen olası salgın hastalığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, hastalığın gerçek hayatta karşılığı olmadığını belirterek, gelecekte olası bir salgına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ\'nün İsimlendirdiği Olası Salgın Hastalığı Hakkında Konuştu
24.01.2024 - 16:09,  Güncelleme: 16:16
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "X hastalığı" olarak isimlendirilen olası salgın hastalığa ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Farzımuhal hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun." değerlendirmesine yer verdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün İsimlendirdiği Olası Salgın Hastalığı Hakkında Konuştu - Son Dakika


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